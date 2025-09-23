¿Conservas alguna de estas monedas de las antiguas pesetas? Se pagan por miles de euros

El valor de algunas monedas se ha disparado en los últimos años, y si hablamos de las antiguas pesetas en España, todavía más. Hoy vamos a centrarnos en las monedas de 1 peseta, que puedes pensar que tienen muy poco valor, pero algunas se llegan a pagar por miles de euros.

Algunas de ellas son muy complicadas de tener y conservar, está claro, pero otras suelen ser más comunes. Empezamos por una que es raro que tengas por casa, pero que se llega a pagar por precios desorbitados en subastas: la moneda de 1 peseta de 1869.

Lo curioso de esta moneda es que fue acuñada en Madrid durante el Gobierno Provisional de ese año, y se trata de la moneda de 1 peseta más valiosa que existe. Se distribuyeron menos de 400 mil piezas y algunas se han llegado a subastar por más de 7.000 euros cada una. Ahí es nada.

La peseta llamada "Benlliure" presentada en el año 1946 también es muy codiciada, y se denomina así por el busto que muestra, diseñado por el escultor Mariano Benlliure. Es extremadamente rara y ahora mismo se pagan más de 2.000 euros por cada una de ellas, si se conserva en buen estado.

Otras monedas de 1 peseta que se pueden vender en subastas de coleccionistas por miles de euros son algunas que se acuñaron de forma limitada durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, dependiendo de la pieza y de su estado.

En general, el mundo de la numismática y de los coleccionistas de monedas valoran enormemente las monedas de las antiguas pesetas, y las de 1 peseta suelen tener un valor sentimental muy grande, además de haber tenido multitud de tiradas y acuñaciones especiales y muy limitadas.

Esto es lo que aporta valor a estas antiguas monedas. Puede que conserves alguna de ellas, o puede que no se trate de alguna tirada especial, pero que igualmente pueda ser altamente valorada por los especialistas. En general, los ejemplares del siglo XIX y mediados del XX son las más codiciadas.