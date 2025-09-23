Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

COLECCIONISMO

¿Conservas alguna de estas monedas de las antiguas pesetas? Se pagan por miles de euros

Estas monedas de 1 peseta son tremendamente valiosas por los coleccionistas. ¿Conservas algunas?

Las pesetas son monedas y billetes llenos de historia

Las pesetas son monedas y billetes llenos de historia / SPORT

Álex Pareja

Álex Pareja

El valor de algunas monedas se ha disparado en los últimos años, y si hablamos de las antiguas pesetas en España, todavía más. Hoy vamos a centrarnos en las monedas de 1 peseta, que puedes pensar que tienen muy poco valor, pero algunas se llegan a pagar por miles de euros.

Algunas de ellas son muy complicadas de tener y conservar, está claro, pero otras suelen ser más comunes. Empezamos por una que es raro que tengas por casa, pero que se llega a pagar por precios desorbitados en subastas: la moneda de 1 peseta de 1869.

Lo curioso de esta moneda es que fue acuñada en Madrid durante el Gobierno Provisional de ese año, y se trata de la moneda de 1 peseta más valiosa que existe. Se distribuyeron menos de 400 mil piezas y algunas se han llegado a subastar por más de 7.000 euros cada una. Ahí es nada.

La peseta llamada "Benlliure" presentada en el año 1946 también es muy codiciada, y se denomina así por el busto que muestra, diseñado por el escultor Mariano Benlliure. Es extremadamente rara y ahora mismo se pagan más de 2.000 euros por cada una de ellas, si se conserva en buen estado.

Otras monedas de 1 peseta que se pueden vender en subastas de coleccionistas por miles de euros son algunas que se acuñaron de forma limitada durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, dependiendo de la pieza y de su estado.

En general, el mundo de la numismática y de los coleccionistas de monedas valoran enormemente las monedas de las antiguas pesetas, y las de 1 peseta suelen tener un valor sentimental muy grande, además de haber tenido multitud de tiradas y acuñaciones especiales y muy limitadas.

Noticias relacionadas y más

Esto es lo que aporta valor a estas antiguas monedas. Puede que conserves alguna de ellas, o puede que no se trate de alguna tirada especial, pero que igualmente pueda ser altamente valorada por los especialistas. En general, los ejemplares del siglo XIX y mediados del XX son las más codiciadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
  2. El dardo de Lobo Carrasco al Balón de Oro de Ousmane Dembélé: 'No es tan genial como para sacarlo él solo
  3. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
  4. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
  6. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  7. Cuánto cuesta el Balón de Oro: Este es el valor del trofeo y el metal real del que está hecho
  8. Un italiano revela por qué las resacas en España son distintas a las de otros países

El juez que investiga a Santos Cerdán abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones de obra pública

El juez que investiga a Santos Cerdán abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones de obra pública

Los bomberos rescatan a una madre y su bebé que estaban atrapados por las inundaciones en Italia

Los bomberos rescatan a una madre y su bebé que estaban atrapados por las inundaciones en Italia

El líder del PSOE extremeño no dimite y vuelve a cargar contra los jueces tras ser procesado: "No me van a doblegar"

El líder del PSOE extremeño no dimite y vuelve a cargar contra los jueces tras ser procesado: "No me van a doblegar"

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

Ayuso: "En España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene"

Ayuso: "En España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene"

El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel

El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel

El Congreso salda una deuda con Clara Campoamor: un retrato para la defensora del voto femenino

El Congreso salda una deuda con Clara Campoamor: un retrato para la defensora del voto femenino

El desarrollo de una terapia génica 'suicida' abre nuevas opciones contra un cáncer infantil raro

El desarrollo de una terapia génica 'suicida' abre nuevas opciones contra un cáncer infantil raro