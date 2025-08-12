Coleccionismo
¿Conservas esta moneda de las antiguas pesetas? Es un reclamo para los coleccionistas
Fue una moneda muy común en los años 90 y los coleccionistas pueden pagarte un buen dinero por ella.
El valor de las monedas aumenta con el paso de los años, e incluso algunas tiradas que podríamos considerar bastante numerosas y comunes pueden encontrar un nicho de coleccionistas interesados. Es el caso de esta moneda en concreto de los años noventa.
La moneda de las 2.000 pesetas
Se trata de una moneda de plata de 2.000 pesetas, emitida en España entre 1994 y 2001. No se trata de una extrañeza, ya que la tirada total supera los 27 millones de unidades, sin embargo, conservarlas en buen estado o en su embalaje original puede disparar su precio en el mercado de los coleccionistas.
Se trata de una moneda de unos 18 gramos de plata de ley 925, con unos 35 milímetros de diámetro. Existen de varios tipos y conmemoraban diferentes acontecimientos históricos, como la Asamblea del FMI en 1994, la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en 1995 o aniversarios de ciertos autores.
Con la llegada del Euro como moneda oficial, obviamente, dejó de tener presencia en el mercado, pero con el paso de los años se ha convertido en una pieza bastante deseada dentro del mercado numismático, aunque no esperes enormes cantidades por ellas, a no ser que se trate de un ejemplar muy único.
Ahora mismo, los coleccionistas suelen comprar estas monedas de 2.000 pesetas por entre 14 y 25 euros cada una, aproximadamente, aunque pueden superar estos precios ampliamente si, como comentábamos antes, se encuentran en un estado excelente de conservación o mantienen su embalaje original.
Por tanto, no se trata de una de esas monedas superextrañas y casi imposibles de encontrar por las que nos puedan pagar miles y miles de euros, pero en caso de que conserves alguna por casa, que sepas que tienen un valor que puede interesar a los coleccionistas, por si te apetece vender.
¿Has encontrado alguna de estas monedas de plata de 2.000 pesetas? Puede que te lleves una sorpresa, e igual alguna de ellas es una edición especial con un mayor valor.
