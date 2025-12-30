¿Conservas esta moneda de 25 pesetas? Podrían pagarte más de 100 euros por ella

El interés por las monedas de 25 pesetas españolas de los años 90 ha crecido enormemente entre los coleccionistas en estos últimos meses gracias a un defecto de fabricación que las distingue de las habituales, convirtiéndolas en objetos muy codiciados, a pesar de que formaban parte de la vida diaria de millones de personas.

El fallo que eleva su precio

En concreto, se trata de la moneda de 25 pesetas emitida para celebrar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que presenta un acabado plateado anómalo debido a un problema en el proceso de acuñación, lo que la hace más brillante y única que las versiones estándar en cuproníquel.

Aunque no se nota a simple vista sin una lupa, este error técnico ha disparado su atractivo en el mercado numismático. Perteneciente a la última etapa de las pesetas antes del euro, su valor facial era insignificante, pero hoy puede superar los 100 euros en subastas para ejemplares en buen estado, multiplicando decenas de veces su cotización original.

En plataformas como eBay o Wallapop, podemos ver ofertas que se sitúan entre los 80 y los 120 euros por unidades con este rasgo distintivo, sobre todo si no han circulado mucho y mantienen su brillo intacto; incluso las usadas encuentran compradores dispuestos a invertir.

Es algo común: errores de acuñación como estos en monedas cotidianas ha disparado el interés entre los coleccionistas, lo que demuestra cómo un simple fallo en la producción transforma lo ordinario en excepcional, atrayendo a un público cada vez mayor.

Si guardas alguna de estas pesetas, examínala con atención bajo luz fuerte y, ante cualquier sospecha, consulta a un numismático profesional para evaluar su estado, circulación previa o posibles variantes adicionales que sumen rareza. Después, si así lo deseas, puedes ponerla a la venta a disposición de los coleccionistas.