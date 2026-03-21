¿Conservas esta moneda de 2 euros? Es de 2005 y pagan hasta 500 euros por ella

Una moneda de 2 euros (que parece cualquier otra en el monedero) puede esconder un valor que, para muchos, suena casi de novela: en algunos casos se están llegando a pagar hasta 500 euros por ella. La pieza protagonista es la moneda conmemorativa del Vaticano de 2 euros de 2005.

Esta moneda está dedicada al XX Día Mundial de la Juventud, y hoy se ha convertido en un objeto de deseo para los numismáticos más ambiciosos. Este y otros factores son los que han provocado que el valor entre los coleccionistas sea tan alto.

Una moneda con un pasado especial

Esta moneda no forma parte de una emisión normal, ya que nació para celebrar un evento único: el XX Día Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Colonia (Alemania) en agosto de 2005, poco después de la elección del Papa Benedicto XVI.

Fue un momento histórico para la Iglesia, ya que se trataba de su primer gran viaje al extranjero y, a la vez, el primer gran evento público que presidía tras subir al Solio. El Vaticano, que emite su propia moneda aunque no pertenezca oficialmente al euro, aprovechó la ocasión para lanzar una edición muy limitada de 2 euros conmemorativos, con una tirada de apenas 100.000 ejemplares.

Moneda de 2 euros del Vaticano / Vaticano

Lo que convierte a esta moneda en un “tesoro” no es solo su diseño, sino su extrema rareza en circulación. Al ser una pieza emitida por un país muy pequeño y con un número de acuñación muy controlado, los coleccionistas la valoran por encima de su valor facial de 2 euros.

En algunas plataformas de compraventa especializadas esta moneda de 2 euros puede encontrarse a precios que oscilan entre los 200 y los 400 euros, e incluso algo más si el ejemplar está en estuche oficial. Es decir, que si la conservas merece la pena cotejar su valor.

A simple vista, la moneda sigue el modelo estándar de 2 euros, pero su cara nacional es claramente distinta. En el centro aparece la majestuosa catedral de Colonia, con una estrella fugaz o cometa que recuerda a la estrella que guió a los Reyes Magos, un guiño simbólico al lema del evento: “Hemos venido a adorarle”.

En el arco superior se lee la leyenda "XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ", mientras que en la parte inferior aparece la inscripción "CITTÀ DEL VATICANO", dejando patente su origen. Además, se pueden ver las firmas de la diseñadora Daniela Longo (a la izquierda) y del grabador Luc Luycx (a la derecha), detalles que ayudan a confirmar su autenticidad.