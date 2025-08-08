¿Conservas alguna de estas cámaras de fotografía en casa? Pueden pagarte un buen dinero

Existen varias cámaras fotográficas clásicas que fueron bastante comunes en el mercado en algún tiempo pasado, pero que ahora son objeto de deseo por parte del algunos coleccionistas, que pueden llegar a pagar mucho dinero por ellas si su estado es óptimo.

Una de estas cámaras es la Leica M3, que fue tremendamente popular desde su aparición en el mercado en los años 50. No es una rareza extrema ni una máquina que sólo usaran los profesionales, pero ahora pueden llegar a pagar entre 1.000 y 3.000 euros por una, dependiendo de su estado.

Lo mismo ocurre con la Nikon F, que fue lanzada en 1959 y fabricada hasta comienzos de los 70. Se vendieron miles de ejemplares y es bastante común, pero se puede llegar a vender por unos 200 euros y llegar a los 1.000 euros si se trata de una de las versiones originales.

La Canon AE-1 es una cámara de fotografía todavía más común, puesto que se trata de una de las más habituales del mercado analógico en el mundo desde los años 70. Algunos coleccionistas pueden llegar a pagar más de 300 euros por los primeros modelos.

Pero hay muchísimos ejemplos más en lo que respecta a cámaras fotográficas que fueron bastante comunes pero que ahora son un reclamo para los coleccionistas: la Pentax K1000, por ejemplo, puede llegar a venderse por unos 300 euros si su estado es bueno.

La cámara de fotos más rara y más cara de la historia

Estos modelos chocan con el que hasta el momento es la cámara de fotografía que se ha vendido por más dinero en la historia: la Leica Serie 0, número 105, que se trata de un prototipo de 1923 que no llegó a lanzarse al mercado en ningún momento.

Esta cámara fotográfica es la que ostenta el récord mundial en subasta tras haberse vendido por 14,4 millones de euros en Viena. Fue la cámara personal del inventor Oskar Barnack y, obviamente, está muy lejos de las características de las cámaras más comunes.