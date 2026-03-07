Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Athletic - BarçaFerrero AlcarazAnelkaClasificación F1Horario Carrera F1DroAlonsoAthletic - Barça horarioAthletic - Barça AlineacionesConvocatoria BarcelonaDónde ver FA CupCelta - Real MadridPolémica Celta - MadridAndrés IniestaAlcarazLesión MbappéArbeloaMbappé Ester ExpósitoJulen GuerreroResultados Arnold Classic 2026Dónde ver Holloway Oliveira UFCKim AngelRio Breogan - BarçaPróxima carrera MotoGPPróximo partido AlcarazDónde ver F1Pedro SánchezRestaurante SuárezJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

COLECCIONISMO

¿Conservas una cámara fotográfica de carrete? Pueden pagarte cientos de euros por ella

Objeto común hace unas décadas, ahora las cámaras de fotos de carretes se han convertido en tesoros para los coleccionistas.

Cámara fotográfica Kodak Instamatic 33

Cámara fotográfica Kodak Instamatic 33

Álex Pareja

Álex Pareja

En infinidad de cajones yace olvidada una cámara fotográfica de carrete de hace unas cuantas décadas, como las Kodak Instamatic comunes, que han pasado de ser un objeto familiar por excelencia durante las vacaciones a piezas muy buscadas por los coleccionistas, nostálgicos ante cualquier tecnología analógica.

Estos modelos compactos, con su icónico cubo de bombillas M2 para el flash, se contaban por millones hace años, pero las primeras ediciones con lente f/2.8 o carcasas metálicas originales destacan por un leve relieve en el grip o números de serie bajos, solo visibles al desmontar la tapa trasera. Eso son los más valiosos.

Para que te hagas una idea, un ejemplar completo con cubos de flash originales y funda puede superar los 250 euros en subastas, multiplicando decenas de veces su valor si funciona perfectamente y conserva la correa de cuero sin roturas.

En plataformas especializadas en compraventa rondan fácilmente los 400 euros por unidades originales con caja, priorizando aquellas con la lente impoluta ni óxido en el avance de carrete; incluso versiones usadas atraen a algunos restauradores, que también están dispuestos a pagar un buen dinero.

Una cámara Kodak Instamatic clásica

Una cámara Kodak Instamatic clásica / Kodak

El boom de la fotografía analógica, impulsado por influencers y la estética lo-fi, han transformado a estas cámaras clásicas en auténticos iconos retro, donde la autenticidad mecánica vence a lo digital.

Si guardas alguna de estas cámaras fotográficas antiguas, límpiala externamente con aire comprimido, prueba el avance sin forzar y verifica su serie bajo la base; si tienes dudas, consulta a fotógrafos especializados para certificar óptica, disparador y accesorios originales. Así podrás saber cuál es su posible valor.

Además de estas cámaras, otros artículos antiguos como las máquinas de escribir, los vinilos de ediciones limitadas o vajillas de porcelana de marcas europeas están viviendo un renacer similar entre coleccionistas, impulsados por la nostalgia y la estética vintage.

Noticias relacionadas y más

Así que sí: las cámaras fotográficas antiguas son sólo un ejemplo de cómo aquellos accesorios tecnológicos que antes eran de uso muy común ahora se han convertido en auténticos tesoros para los coleccionistas. ¿Guardas alguna? Quizás es buen momento para volver a sacarla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Martin Braithwaite, exdelantero del Barça, sorprende con su nuevo proyecto millonario: 'Pensé en cada detalle
  2. Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
  3. Andrés Millán, abogado: 'Puedes pasar de pagar un 34% a solo un 1% o menos en la Renta
  4. La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo
  5. Precio de la luz para hoy, mañana 6 de marzo: las horas más baratas y más caras
  6. Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería
  7. Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados
  8. Precio de la gasolina y diésel hoy, 6 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Cuánto cobra Sundar Pichai, máximo responsables de Google, en 2026: se mantiene su altísimo salario

Cuánto cobra Sundar Pichai, máximo responsables de Google, en 2026: se mantiene su altísimo salario

¿Conservas una cámara fotográfica de carrete? Pueden pagarte cientos de euros por ella

¿Conservas una cámara fotográfica de carrete? Pueden pagarte cientos de euros por ella

La lluvia protagoniza el fin de semana en Catalunya, pero el Meteocat pone fecha al inicio del buen tiempo

La lluvia protagoniza el fin de semana en Catalunya, pero el Meteocat pone fecha al inicio del buen tiempo

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que Irán se ha rendido

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que Irán se ha rendido

Gabriel Rufián se desespera con la situación de la vivienda en España y da la solución

Gabriel Rufián se desespera con la situación de la vivienda en España y da la solución

Esta es la rutina de Pedro Sánchez

Una imagen desata el caos sobre el estado de salud de Sara Carbonero

Una imagen desata el caos sobre el estado de salud de Sara Carbonero