¿Conservas una baraja antigua de cartas? Pueden pagarte hasta cientos de euros por ella

Es probable que todavía conserves un juego de naipes Bicycle del siglo pasado, pero es posible que no sepas que a día de hoy despiertan pasiones desmedidas entre los coleccionistas. Algunas ediciones concretas, con diseños o defectos, son únicas (y muy caras).

La baraja de los coleccionistas

Producidos masivamente desde finales del siglo XIX por la United States Playing Card Company, estos naipes destacan por sus curiosos diseños, donde un leve error en la impresión (como colores descentrados) eleva su valor entre los coleccionistas por encima de las barajas estándar (que también tienen su público).

No se trata de un fallo evidente que puedas ver a simple vista, sino de anomalías en tiradas limitadas de los años 20-40, cuando la producción manual permitía tales rarezas antes de la mecanización total. Por tanto, son un poco más raras de conservar, pero tampoco es imposible.

Para que te hagas una idea, un mazo completo en buen estado puede superar los 400 euros en subastas especializadas, multiplicando ciento de veces su precio original si se conserva la caja intacta y sin humedad. Los ejemplares con figuras reales o joker personalizados de eventos históricos son todavía más caras.

Antigua baraja de naipes Bicycle / Bicycle

En plataformas especializadas, los precios rondan los 300-600 euros para barajas de cartas en buen estado, especialmente si no han sido tratadas en exceso y mantienen su brillo original; pero incluso los mazos usados encuentran compradores interesados.

El coleccionismo de naipes vintage vive un auge imparable, impulsado por el interés en el diseño gráfico antiguo y la nostalgia de los juegos analógicos, convirtiendo lo que era habitual en piezas de un alto valor.

Si todavía conservas alguna baraja antigua, se recomienda separarlas con guantes de algodón, inspeccionar dorso y figuras bajo luz, y verificar su estado; si tienes alguna duda, siempre puedes consultar a expertos en cartofilia para conocer su conservación, rareza y posible valor.

Estas barajas de naipes de Bicycle demuestran cómo un simple objeto que podemos tener guardado en un cajón desde hace muchos años se puede transformar en un auténtico tesoro entre los coleccionistas.