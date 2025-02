El consejo de Gabriel Rufián a los aficionados del Madrid antes del partido contra el Manchester City: "No les vayáis..."

Noche de miércoles es sinónimo de Champions League y más hoy que se disputa una final anticipada en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid intentará sellar la eliminatoria ante un Manchester City que no viaja en su mejor momento, pero que no dará por perdida la eliminatoria hasta el último segundo del encuentro.

Los de Pep Guardiola necesitan hacer una gran gesta en un escenario tan complicado como es el feudo blanco. El equipo inglés debe ganar por dos goles de diferencia para pasar a octavos de la Champions League, ya que en el partido de ida quedaron 2-3. Aunque, el partido se podría ir a la prórroga y alargarse a penaltis si llegan al minuto 120 con una diferencia de una diana.

Antes del encuentro, Gabriel Rufián ha decidido calentar el partido con un mensaje a través de X. El político de ERC se ha preocupado por todos los ciudadanos que viven en Madrid. "Una cosa. Hoy andarán por Madrid los aficionados del City", ha empezado avisando en el tuit.

El político ha recomendado a todas las personas que vayan a salir a las calles de la capital española que "no les vayáis a decir FUCK OF por mucho que en la tele lleven una semana diciendo que es HOLA BUENOS DÍAS QUÉ TAL".

Rufían hace referencia a la palabra 'fuck off', ya que el colegiado Munuera Montero enseñó la tarjeta roja a Jude Belllingham al entender que decía "fuck you". A partir de esta expulsión, en los últimos días se ha generado mucho debate sobre el significado de la expresión que dijo el jugador inglés al colegiado.

No obstante, "fuck you" significa, literalmente, "que te jodan" o "que te den". En cambio, la expresión "fuck off" significaría "vete a la mierda" o "no me jodas", según recoge el diccionario de inglés de Cambridge.