El consejo de un asesor financiero si te okupan la casa: "Hay que tener en cuenta 3 cosas"

La okupación se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para muchos propietarios en España, pese a que las cifras que muestra el Ministerio del Interior reflejan un descenso de casi un 9% de casos durante el 2023, respecto al año anterior, y más de un 11% respecto a 2021. Más allá de los números, la sensación de inseguridad inunda a los inquilinos de los pisos de nuestro país y son muchos los que marchan de vacaciones con el miedo de que al volver no puedan entrar en casa. Además del temor de no poder entrar en el hogar, hay que sumarle la lentitud de los procesos judiciales una vez se empiezan todas las gestiones para recuperar el lugar.

Una de las consecuencias de este fenómeno es la aparición de perfiles en las redes sociales que dan recomendaciones a los propietarios para que sepan qué hacer si se encuentran alguna vez con un caso así. El fundador de Excellence Real Estate Circle, Sergio Gutiérrez, es uno de estos profesionales que ofrece sus consejos a través de internet y ahora ha lanzado una nueva advertencia: "No negocies con un okupa sin escuchar esto", empieza.

El profesional comenta que el problema no se soluciona tan sencillamente con una llamada a 'Desokupa': "La gente se piensa que comprar un piso okupado es muy fácil. No tenéis ni idea de la de gente que escucho de la gente que compra y llaman y ya está", revela Gutiérrez. En su lugar, recomienda seguir tres puntos básicos, antes de empezar una negociación con la persona que usurpa tu hogar.

Qué hacer si te okupan la casa

El primero es bastante desalentador, aunque es la forma más segura de continuar con la vida de cada uno: "Investiga con los vecinos: Si el okupa se dedica a actividades delictivas, descarta la compra. No es necesario meterse en líos, busca otra propiedad y punto", dice González.

En segundo lugar, hay que conocer si el okupa ha llegado a tu piso tras ser expulsado de su propia casa por la justicia, al no pagar la hipoteca: "Si son vulnerables, no los vas a poder echar", explica.

Finalmente, indica que lo más importante es saber si los nuevos inquilinos "buscan un piso social" es mejor "olvidarse de negociar porque lo único que buscan es agotar la vía judicial y que les desahucien para que les den una vivienda social", revela.

Esta realidad está más presente de lo que puede parecer, como se puede ver en un comentario en Instagram en el que un usuario relata su caso: "Me quedó a deber un año, tuvieron justicia social, o sea abogada gratis. Yo pagando a mi abogado, y se marcharon cuando servicios sociales les asignaron un piso de obra nueva, con un alquiler social. Yo me he comida la deuda con patatas y ellos tan felices", reviven. Otro, en cambio, propone "plantarse en la Mocloa y okuparla", ante la inacción de la clase política respecto a este tema.