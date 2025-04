El consejo de esta abuela inglesa sobre el pan con tomate: le falta un ingrediente

Si hay una tradición gastronómica en Catalunya, esa es el pan con tomate, más conocido como pa amb tomaquèt, una receta tan simple de preparar como deliciosa. Tan solo necesitas pan de buena calidad, tomates frescos y un poco de aceite de oliva y sal al gusto. ¿A quién no le va a gustar?

Sin embargo, no todas las personas opinan igual. Hay tantos gustos y opiniones como personas en el mundo. Y la última en dar su opinión acerca del pan con tomate ha sido una abuela inglesa a través de un vídeo de Instagram que no ha pasado desapercibido.

La protagonista del vídeo no es otra que la abuela de @tomcharliedesign, un usuario de Instagram que ha decidido grabar a su abuela probando por primera vez el pan con tomate.

Tom Hopcroft vive en España y no es la primera vez que confía en su familiar para darle a probar algunos de los platos más típicos de nuestro país. Ahora le ha llegado el turno al pan con tomate, clásico en la gastronomía catalana.

El creador de contenido describe al pan con tomate como "un desayuno típico español, bastante simple", compuesto por pan tostado con puré de tomate, aceite de oliva y sal. Razón no le falta, ya que también explica que se le puede añadir jamón serrano.

Aunque la abuela ya había probado el jamón serrano, no había hecho lo mismo con el pan con tomate y su opinión es bien clara: "es agradable, pero está un poco soso". ¿La solución? Un ingrediente que algunas personas ya utilizan: "le añadiría un poco de pimienta".

Sin embargo, aclara que le gusta: "hay pocas comidas que no me gusten. Pienso que es porque mi madre solía decir: 'si no te comes la cena, no tendrás pudding'".

A la hora de valorar el plato como ya ha hecho con otras recetas españolas, la abuela es benevolente y le concede un 7,5/10. Un notable para un desayuno tan español y catalán como delicioso.