SEGURIDAD SOCIAL
Así ha conseguido un trabajador de 34 años la pensión por incapacidad permanente de la Seguridad Social
El empleado estuvo dos veces en situación de incapacidad temporal entre 2020 y 2021
La pensión de incapacidad permanente es una prestación económica de la Seguridad Social. Esta prestación está destinada a cubrir la pérdida de ingresos que sufren los trabajadores, debido a una enfermedad o accidente que reduce o anula su capacidad laboral.
El INSS clasifica la pensión de incapacidad permanente en diferentes grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Según la prestación, el importe oscila entre el 55% y el 100% de la base reguladora.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha reconocido a un trabajador de 34 años la pensión de incapacidad permanente del 55% de su base reguladora.
El empleado realizaba sus funciones en un laboratorio de productos farmacéuticos de León, como operación de producción. En primera instancia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la prestación.
Según el fallo, el trabajador estuvo dos veces en situación de incapacidad temporal entre 2020 y 2021. El cuadro clínico del empleado detallaba varias dolencias a nivel lumbar en la espalda y dificultad para doblar los cuatro últimos dedos del pie izquierdo.
Después de cumplir el máximo periodo de incapacidad temporal, situado en 18 meses, comenzó a tramitar la incapacidad permanente. No obstante, el equipo de valoración consideró que no cumplía con los requisitos.
La razón del tribunal fue "por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral". Posteriormente, el empleado fue despedido al no considerarse no apto para su puesto de trabajo.
Sin embargo, el trabajador elevó su caso al TSJ de Castilla y León. En esta ocasión, el tribunal falló a su favor, argumentando que "se trata de limitaciones susceptibles de comprometer el desarrollo de su actividad profesional". El juzgado consideró que su puesto "conlleva exigencias y requerimientos físicos que pueden afectar a sus dolencias".
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