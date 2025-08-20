Las consecuencias de una quemadura solar: así reacciona a tu piel y cómo tratarla

Triste, pero cierto. Todavía existen millones de personas que se exponen a la luz solar sin la debida protección. Un daño irreparable para uno de los órganos vitales más importantes que tenemos. Sin embargo, quizás comprendiendo cómo afecta la energía solar a nuestra piel y cómo una quemadura daña la dermis, dejamos de utilizar lociones adecuadas.

Rosa Roselló, directora de formación de Druni, ha explicado qué le sucede a tu piel cuando te quemas con el sol: "las quemaduras solares no solo dañan la superficie, también las capas más internas de la piel", dando pie a posibles manchas, envejecimiento prematuro o cáncer.

Así queda tu piel tras sufrir una quemadura solar

A grandes rasgos, ¿qué es una quemadura solar? En realidad, es una inflamación provocada por la radiación ultravioleta (UV, especialmente rayos UVB).

La especialista explica que una vez se expone al sol la piel demasiado tiempo sin protección, "sus mecanismos de defensa, como la producción de melanina, se saturan y ahí es cuando aparece el eritema: una rojez dolorosa, tirante y acompañada de picor y ampollas".

Esta sería la primera etapa de una quemadura; de un enrojecimiento podemos pasar a una quemadura mucho más grave, en la que la separación de los queratinocitos (células de la piel) genere ampollas.

Quemaduras solares: qué hacer y qué no si te quemas en la playa / Freepik

Una tercera etapa sería aquella en la que la quemadura ha alcanzado la dermis (más allá de la epidermis), destruyendo terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, un problema de mucha mayor envergadura.

Por ello es tan importante prevenir quemaduras solares con lociones con la protección adecuada, al mismo tiempo que tratar las quemaduras lo antes posible con aftersun de calidad, a ser posible, cuya composición tenga aloe vera.

A partir de ahora, seguro que tienes más en consideración la protección de tu piel y utilizas cremas y lociones adecuadas, tengas la piel blanca o morena. Eso no importa.