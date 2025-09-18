Las consecuencias de la posible salida de España de Eurovisión: dinero, audiencias y Benidorm Fest

El genocidio de Gaza está causando que cada vez más voces internacionales rompan su silencio, y la última en hacerlo ha sido RTVE, asegurando que España no participaría en Eurovisión si Israel formara parte del concurso en última instancia.

Qué podría ocurrir si España no participa en Eurovisión

Obviamente, que España no participase en Eurovisión sería algo inaudito y con consecuencias de peso, pero no solo para la propia España como participante, sino también para todo lo que rodea a la preparación del concurso musical.

Hay que entender que España es uno de los países más importantes en la fase preparativa de Eurovisión, cediendo RTVE una importante cantidad de ingresos a la UER (Unión Europea de Radiodifusión). Sin la participación de España, se perdería una gran parte de ese presupuesto.

Asimismo, con la no participación de España llegaría también la no retransmisión de Eurovisión en TVE. El concurso es uno de los programas que más audiencia genera anualmente, lo que supondría una pérdida de millones de espectadores para la cadena.

También hay incertidumbre respecto a lo que ocurriría con el Benidorm Fest, lógicamente por ser el concurso nacional mediante el que se selecciona al participante de Eurovisión de España. No obstante, parece que los aficionados a este certamen pueden respirar tranquilos.

En primer lugar, se ha confirmado que Benidorm Fest seguirá adelante incluso si su ganador no participar en Eurovisión. Además, también se tiene en cuenta la posibilidad de reforzar la identidad del Benidorm Fest, buscando que este gane presencia como concurso nacional.

Y lógicamente, también hay que considerar esta decisión de RTVE como un 'ultimátum' a la UER. Ahora más que nunca, el organismo está forzado a considerar todos los pros y contras de mantener a Israel en el concurso, tomando una decisión final y definitiva.

¿Qué te parece esta decisión por parte de RTVE a la hora de poner la participación de España respecto a Eurovisión en juego? ¿Crees que es una decisión adecuada dadas las circunstancias o se está ejerciendo una presión que debería moverse por otras vías?