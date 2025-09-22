Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Se conocen más detalles de la relación entre Froilán y Miri

El hijo de la infanta Elena coincidió este verano con la exconcursante de 'MasterChef' en Ibiza

Froilán y Miri, en el punto de mira

Froilán y Miri, en el punto de mira / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Froilán y Miri Pérez-Cabrero fueron una de las parejas del verano y podrían volver a serlo en el futuro. La revista 'Semana' ya publicó unas imágenes en las que aparecían con una actitud muy cariñosa en Ibiza. Por ejemplo, estuvieron juntos en La Escollera, uno de los restaurantes más famosos de la isla.

Después de las vacaciones en Ibiza, Miri decidió meterse de lleno en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', siendo conocedora de que iba a ser cuestionada por su 'affair' con el hijo de la infanta Elena.

La concursante no ha ocultado en ningún momento su relación de amistad con Froilán. Sin embargo, se pudo saber hace unos días que "Felipe está muy enfadado", debido a que "no entiende esas bromas y que se está sintiendo utilizado por Miri en el programa", según desveló el programa 'Fiesta'.

Ayer, Carme Borrego destapó nuevos detalles de la relación entre ambos: "Han quedado muchas veces este verano. Froilán se fue y ella ha seguido llamándole. Son algo más que amigos, en algunas de las citas ha habido algo más".

En ese momento, Eduardo Pérez-Cabrero, padre y defensor de Miri, salió a defender públicamente a su hija para contar toda la verdad: "Cuando salieron las imágenes en agosto, estuve con mi hija y hablé con ella muy directamente. Lo que he hablado con ella es que tienen una relación fantástica. No hay nada más, hay una buena relación de amistad".

La colaboradora Alexia Rivas también quiso compartir su punto de vista: "Yo sé que a Froilán no le está gustando mucho verse involucrado en esta historia y que Miri no esté siendo del todo clara. Sé que no puede serlo, pero podría ser más clara en todo esto".

El padre de la concursante de 'Supervivientes All Stars' confesó que su hija puede conocer a otra persona en Honduras, especialmente lo comentó por el 'tonteo' que tiene constantemente Alejandro Albalá, pues "no tiene nada con Froilán".

Sin embargo, abrió la puerta a un posible acercamiento cuando vuelva de Honduras: "A lo mejor en el futuro pueda pasar algo, quién sabe".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
  4. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
  5. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  6. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  7. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas
  8. Cristóbal Soria, tertuliano de 'El Chiringuito', sobre cómo es trabajar con Josep Pedrerol: 'Es un enfermo

La jueza abre juicio oral a González Amador por cuatro delitos, entre ellos el de pertenecer a un grupo criminal

La jueza abre juicio oral a González Amador por cuatro delitos, entre ellos el de pertenecer a un grupo criminal

Condenan a una pareja en Málaga por maltratos "aterradores" a su hija de 2 años y su bebé de 47 días

Condenan a una pareja en Málaga por maltratos "aterradores" a su hija de 2 años y su bebé de 47 días

Trump planea relacionar el uso de paracetamol con el autismo, contradiciendo décadas de estudios médicos

Trump planea relacionar el uso de paracetamol con el autismo, contradiciendo décadas de estudios médicos

Casi 75.000 personas autistas viven en entornos rurales y, muchas, "no están recibiendo los apoyos que necesitan"

Casi 75.000 personas autistas viven en entornos rurales y, muchas, "no están recibiendo los apoyos que necesitan"

Un billete de 100 pesetas se subasta por miles de euros en Internet

Un billete de 100 pesetas se subasta por miles de euros en Internet

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos personales de Sánchez y algunos ministros

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos personales de Sánchez y algunos ministros

Gonzalo Bernardos, economista: "A los políticos de izquierda les fastidia que los jóvenes estén comprando más vivienda que nunca desde 2007"

Gonzalo Bernardos, economista: "A los políticos de izquierda les fastidia que los jóvenes estén comprando más vivienda que nunca desde 2007"

El PP respaldará con Tellado la plataforma de Espinosa de los Monteros: "Vox se le ha quedado pequeño"

El PP respaldará con Tellado la plataforma de Espinosa de los Monteros: "Vox se le ha quedado pequeño"