Se conocen más detalles de la relación entre Froilán y Miri

Froilán y Miri Pérez-Cabrero fueron una de las parejas del verano y podrían volver a serlo en el futuro. La revista 'Semana' ya publicó unas imágenes en las que aparecían con una actitud muy cariñosa en Ibiza. Por ejemplo, estuvieron juntos en La Escollera, uno de los restaurantes más famosos de la isla.

Después de las vacaciones en Ibiza, Miri decidió meterse de lleno en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', siendo conocedora de que iba a ser cuestionada por su 'affair' con el hijo de la infanta Elena.

La concursante no ha ocultado en ningún momento su relación de amistad con Froilán. Sin embargo, se pudo saber hace unos días que "Felipe está muy enfadado", debido a que "no entiende esas bromas y que se está sintiendo utilizado por Miri en el programa", según desveló el programa 'Fiesta'.

Ayer, Carme Borrego destapó nuevos detalles de la relación entre ambos: "Han quedado muchas veces este verano. Froilán se fue y ella ha seguido llamándole. Son algo más que amigos, en algunas de las citas ha habido algo más".

En ese momento, Eduardo Pérez-Cabrero, padre y defensor de Miri, salió a defender públicamente a su hija para contar toda la verdad: "Cuando salieron las imágenes en agosto, estuve con mi hija y hablé con ella muy directamente. Lo que he hablado con ella es que tienen una relación fantástica. No hay nada más, hay una buena relación de amistad".

La colaboradora Alexia Rivas también quiso compartir su punto de vista: "Yo sé que a Froilán no le está gustando mucho verse involucrado en esta historia y que Miri no esté siendo del todo clara. Sé que no puede serlo, pero podría ser más clara en todo esto".

El padre de la concursante de 'Supervivientes All Stars' confesó que su hija puede conocer a otra persona en Honduras, especialmente lo comentó por el 'tonteo' que tiene constantemente Alejandro Albalá, pues "no tiene nada con Froilán".

Sin embargo, abrió la puerta a un posible acercamiento cuando vuelva de Honduras: "A lo mejor en el futuro pueda pasar algo, quién sabe".