"Si conocéis a alguien que usa la IA como psicólogo, dadle dos ostias y quitadle el móvil de las manos"

La Inteligencia Artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse, y la gran duda que existe hoy en día en torno a la misma es cómo convivir con ella. Para comenzar, un divulgador de esta tecnología deja claro que JAMÁS hay que usarla como psicólogo.

Un divulgador de IA, totalmente en contra de su uso psicológico

Jon Hernández, conocido especialista de Inteligencia Artificial, acudió al pódcast 'Roca Project' para hablar claramente acerca de los riesgos vinculados al uso de la IA con fines terapéuticos, y no pudo ser más contundente en su mensaje.

En cierto momento de la internvención, Jon Hernández lanzó las siguientes declaraciones: "Si conocéis a alguien que utiliza la IA como psicólogo para problemas reales, dadle dos ostias y quitadle el móvil de la manos."

Pero, ¿qué explicación hay detrás de una reacción tan negativa por parte del divulgador? Pues que según este apunta, las IAs actuales no están diseñadas para ofrecer un apoyo psicológico que pueda considerarse de calibre profesional.

John profundiza diciendo que las IAs carecen de los filtros adecuados, además de que no se hacen responsables de los actos que puedan derivar de sus argumentaciones. Esencialmente, considera que no es algo prudente en este punto.

Por otra parte, John Hernández no descarta una posible aplicación de futuro, validada por psicólogos profesionales, que sirviera como una especie de asistente personal. En cualquier caso, no indica que haya nada en desarrollo a día de hoy.

Pese a todo lo que comenta, John Hernández indica que es consciente de que mucha gente utiliza las IAs con esos fines psicológicos, puede que por soledad, por inmediatez o porque realmente parece que se habla con una persona real.

Y tú, ¿qué opinión tienes sobre el uso de la Inteligencia Artificial en escenarios tan complejos como el que apunta John? ¿Crees que llegará un punto en el que los análisis psicológicos de las IAs sean fiables? Desde luego que nos queda mucho camino por recorrer en este sentido.