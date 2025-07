Conoce los tres alimentos más cancerígenos que podrías estar consumiendo todos los días sin saberlo: "Estás comiendo plomo"

La comida es fundamental para la supervivencia. Sin ella, el cuerpo humano no podría resistir por mucho tiempo. Además, es esencial que se haga de manera saludable y variada, aportando al cuerpo los nutrientes necesarios para mantener la salud y prevenir enfermedades.

Sin embargo, Óscar Fernández, experto en nutrición y deporte, desveló en el pódcast 'Slowsoncast' que hay tres alimentos muy cancerígenos que se consumen a diario, pero que muy pocos ciudadanos conocen de su peligro.

El experto en nutrición desveló que uno de los peores alimentos son "las palomitas de maíz", especialmente las que son de bolsa. El principal motivo es que "el papel sale ardiendo a los 200 grados y tiene un recubrimiento de plomo para que no arda dentro del microondas".

Fernández aseguró que todas las personas que comen este tipo de palomitas "están comiendo plomo". La reacción del presentador fue de incertidumbre: "¿Qué dices?". Él contestó contundentemente que "sí".

"No me jodas, pero incluso las del cine...", expone. No obstante, afirmó que "no las del cine... te las han hecho delante tuyo... esas son buenas".

Además, el otro invitado al pódcast, Pedro Gutiérrez, médico endocrinólogo, confirmó que "el maíz no es bueno para nada".

A continuación, el experto en nutrición y deporte detalló otro alimento que es más cancerígeno que las palomitas de maíz: "La salchicha frankfurt", ya que no "lleva carne", argumenta Fernández.

"Vas a flipar", empieza alertando sobre el alimento más cancerígeno que existe. Se trata del donut, debido a que "tiene los tres: harinas refinadas, azúcares refinados y está frito". La peor opción que se puede escoger para desayunar o merendar.