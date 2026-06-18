Ya se conoce la lista de las mujeres más influyentes del 2026: Paula Fernández-Ochoa y Laia Bonet, entre los nombres más destacados

Catalunya vuelve a consolidarse como referente en el liderazgo femenino. El protagonismo recae en la lista Forbes Women 2026, una selección que reconoce a las profesionales que están marcando el rumbo de la sociedad desde ámbitos tan diversos como la empresa, la política, la cultura, el deporte, la ciencia y la acción social.

Por segundo año consecutivo, nace una lista con la vocación de seguir ampliando la conversación y dar visibilidad a nuevas voces. En esta edición, la edición española de la prestigiosa revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios, las finanzas y el liderazgo, ha incorporado perfiles con el objetivo de descubrir nuevo talento, reconocer trayectorias emergentes y seguir construyendo una comunidad cada vez más diversa, conectada e influyente.

Os dejamos algunos de los nombres más destacados de esta ámplia lista de 50 nombres, que tiene un mérito increíble:

1. Joana Bonet, escritora y directora del Magazine de La Vanguardia

Ha dirigido e impulsado revistas pioneras en su compromiso social con las mujeres. En 1992 creó y dirigió la revista Woman y posteriormente estuvo al frente de Marie Claire durante 16 años. También impulsó cabeceras como Icon/El País y Fashion&Arts. Desde 2022 dirige el Magazine de La Vanguardia. Es columnista y colaboradora en medios, con publicaciones sobre feminismo, literatura, moda y tendencias sociales. Es autora y coautora de varios libros y en 2024 recibió el premio Directiva y Profesional del Año Ap!Lleida.

Joana Bonet, escritora y directora del Magazine de La Vanguardia / Joanna Chichelnitzky

2. Laia Bonet, primera Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra. Ha sido profesora de Derecho Administrativo y Derecho de la Comunicación. Fue asesora jurídica del Grupo Socialista del Parlamento de Cataluña y secretaria del Gobierno de la Generalitat. Desde junio de 2023 es primera teniente de alcaldía de Barcelona, liderando áreas como Ecología, Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad, Espacio Público y Vivienda.

Laia Bonet, concejala de Gràcia / Ajuntament de Barcelona

3. Paula Fernández-Ochoa, consultora y speaker

Socia de MoreThanLaw+, especializada en marketing y marca personal para el sector legal, deporte y directivos. Es fundadora de VivircorRiendo, speaker TEDx y presentadora de eventos. Imparte charlas sobre liderazgo, marca personal y alto rendimiento. Es directiva del Área Mujer y Nieve de la RFEDI y de la Comisión de Igualdad del COE. También es atleta de ultrafondo y autora del libro Vivircorriendo.

Paula Fernández-Ochoa, consultora y speaker / Sport.es

4. Anna Golsa, CEO de Eurofirms Group

Cuenta con más de una década de experiencia en dirección y transformación digital. Ha desarrollado su carrera en empresas como Cofidis y Eurofirms. Desde 2023 impulsa la innovación en procesos de selección, la digitalización del negocio y la expansión internacional del grupo en siete países. Bajo su liderazgo, Eurofirms refuerza su estrategia “People first”.

Anna Golsa, CEO de Eurofirms Group / Sport.es

5. Angie L. Grijalbo, cofundadora y directora creativa de Beso Beach

Inició su trayectoria en el sector de la moda como importadora y distribuidora de firmas multimarca. Junto a Rafa Viar transformó el concepto de beach club con Beso Beach, combinando gastronomía, moda, música y estilo de vida. El proyecto nació en Formentera en 2012 y se ha expandido por diferentes destinos del Mediterráneo.

Angie L. Grijalbo, cofundadora y directora creativa de Beso Beach / Sport.es

6. María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank

Licenciada en Historia Contemporánea y Ciencias de la Información, completó su formación en IESE Business School. Comenzó su carrera en LLYC y se incorporó a La Caixa en 2001. Ha ocupado cargos de responsabilidad en comunicación corporativa y ha presidido Dircom Catalunya, Autocontrol y Corporate Excellence. Forbes la reconoció como Mejor Directora de Comunicación de España en 2021.

María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank / Sport.es

7. Carolina Martinoli, Presidenta y CEO de Vueling

Nombrada en abril de 2024, se convirtió en la primera mujer al frente de la aerolínea y en la primera mujer en dirigir una aerolínea en España. Licenciada en Administración de Empresas por la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, desarrolló su carrera en IAG, ocupando puestos de liderazgo en Iberia y British Airways.

Carolina Martinoli, Presidenta y CEO de Vueling / Sport.es

8. Emma Montserrat, Subdirectora general adjunta y directora territorial de Bankinter

Economista con másteres por ESADE e IESE y formación en Transformation & Leadership por ICLD. Impulsa el crecimiento de Bankinter en Cataluña y preside BIIA Pirineus SCR. Con más de dos décadas de trayectoria en banca corporativa, destaca por una gestión basada en la visión estratégica, la cercanía y el desarrollo del talento.

Emma Montserrat, Subdirectora general adjunta y directora territorial de Bankinter / Sport.es

9. Silvia Paneque, Consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Gobierno de la Generalitat de Catalunya

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Girona y con un máster en Calidad y Dirección de Empresas. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector del corcho, además de ejercer como profesora e investigadora en la Universidad de Girona. Actualmente preside 41 organismos colegiales, entre ellos Incasol, Rodalies de Catalunya y la Agència Catalana de l’Aigua.

9. Silvia Paneque, Consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Gobierno de la Generalitat de Catalunya / Sport.es

10. Gema Revuelta, Profesora de la UPF y presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica

Médica y comunicadora con más de 30 años de experiencia promoviendo el acceso público a información rigurosa sobre salud y ciencia. Dirige el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universitat Pompeu Fabra y es académica de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Defiende una comunicación científica responsable para combatir la desinformación.

Gema Revuelta, Profesora de la UPF y presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica / UPF - Gema Revuelta

11. Rosalía, artista

Artista catalana con gran proyección internacional. Formada en flamenco en la ESMUC, ha revolucionado la música contemporánea fusionando tradición, pop y sonidos urbanos en trabajos como El mal querer y Motomami, ambos reconocidos con premios Grammy. En 2025 publicó LUX, consolidando su influencia mundial en la música, la moda y la cultura popular.

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Rosalía / Sport.es

12. Rosa Romà, Presidenta y CEO de 3Cat

Lidera la transformación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (3Cat), impulsando su evolución digital y adaptación a nuevos modelos de consumo. Cuenta con un Executive MBA por ESADE y experiencia en dirección estratégica, gobernanza y gestión de equipos en organizaciones como el Servei Català de la Salut, el Hospital Vall d’Hebron, el Ayuntamiento de Barcelona y multinacionales como Ogilvy y DDB.