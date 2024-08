Conoce a Jacinta: la famosa caniche toy de Tamara Falcó que arrasa entre las marcas

Tamara Falcó está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de que se haya especulado con uno de sus últimos viajes. Aunque cuenta con la compañía de su marido, Íñigo Onieva, hay dos miembros de su familia que seguro que echa de menos. Hablamos de Vanilla, un golden retriever, y Jacinta, una caniche toy.

Es la última de los canes quien ha aumentado su popularidad en las últimas semanas. Jacinta, de ocho años, ha comenzado a destacar en el mundo de la moda y la publicidad. De hecho, cada vez son más las marcas que solicitan que Tamara Falcó aparezca con ella durante sus promociones.

Esta caniche toy fue rescatada por un refugio de animales. Desde allí, fue adoptada por Tamara Falcó, después de que una amiga íntima no pudiera aceptarla como parte de un regalo. Durante todo este tiempo, Jacinta ha sido una más de la familia de la Marquesa de GGriñón

Hasta el momento, la hija de Isabel Preysler no ha decidido abrir una cuenta de Instagram para Jacinta, a pesar del éxito de sus campañas publicitarias. No obstante, las redes sociales no han sido necesarias para comenzar su carrera en el mundo de la moda, y también de la televisión.