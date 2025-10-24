Conoce todos los detalles sobre los cambios de las pensiones en 2026: ¿Cuánto subirán?

La subida de las pensiones es uno de los asuntos que más debate han ido generando desde hace meses dentro de la sociedad española, sobre todo, a causa de su futura subida.

Independientemente de esto último, lo que está claro es que la Seguridad Social ha confirmado una serie de aumentos en estas últimas para el próximo año 2026, por lo que conviene conocer cómo serán exactamente.

En este caso en concreto, la subida de las pensiones dependerá del aumento del IPC, cuya cifra exacta se conocerá el próximo 12 de diciembre de este mismo año 2025.

No obstante, ya podemos hacer las primeras predicciones en base a lo que ha ocurrido en años anteriores y los expertos aseguran que esta subida podría rondar el 2,5%.

En este caso en concreto y haciendo los cálculos pertienentes, la pensión media subiría a 1.544 euros con respecto a los 1.506 euros que se ofrecen en la actualidad.

Por otro lado, las pensiones máximas también ascenderán desde los 3.267 euros hasta los 3.355 euros, lo cual supone un aumento sustancial en cuanto a las mismas.

Por otro lado, la Seguridad Social ha confirmado que las pensiones no contributivas también experimentarán subidas, incluyéndose dentro de estas últimas las de viudedad e incapacidad permanente.

Por tanto, habrá que esperar a que el 12 de diciembre se confirme el aumento del IPC para que podamos constatar si estas cifras acaban por ser las definitivas.