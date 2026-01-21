Conoce el estado de las carreteras en Barcelona por la suspensión de Rodalies este miércoles, 21 de enero

Más de 400.000 pasajeros que utilizan a diario el servicio de Rodalies en Catalunya se han visto afectados por la suspensión temporal del servicio. Tras los dos accidentes sufridos el martes 20 de enero, uno de ellos un descarrilamiento con un fallecido y más de 30 heridos, las autoridades han ordenado la paralización de Rodalies para comprobar el estado de la red.

Y todas estas personas que se han quedado sin poder montar en un tren se han visto obligadas a optar por otros medios de transporte, muchos de ellos vehículos privados que han aumentado el caos circulatorio, especialmente en los accesos a la cudad de Barcelona.

Retenciones y tráfico intenso en los accesos a Barcelona

La suspensión total del servicio de trenes Rodalies en Cataluña tras el accidente en Gelida (Barcelona) y otros incidentes ferroviarios ha provocado un importante colapso en las carreteras y accesos a Barcelona.

Las vías con peor circulación incluyen o han incluido C-31 y C-32 en varios tramos hacia Barcelona, B-23, A-2 y otras carreteras principales con atascos importantes y tramos de la C-58 y rondas de Barcelonan que también registran circulación lenta.

Como decimos, el principal problema es que las vías están saturadas por el desvío de miles de personas que normalmente usan tren, pero se han visto obligados a desplazarse en coche o en autobús. Si a esto le sumamos los habituales accidentes de tráfico que se dan a primera hora de la mañana, la congestión es mucho más elevada de lo habitual.

De momento, mientras duren los cortes ferroviarios, el peaje de la C-32 (Garraf) es temporalmente gratuito, eso sí, las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos innecesarios y considerar alternativas como teletrabajo, cambios de horarios...

A esta hora de la mañana, se desconoce cuándo volverá a estar activo el servicio de Rodalies en Cataluña, aunque la amenaza de huelga general del sindicato de maquinistas puede complicar aún más el caos circulatorio.