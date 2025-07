Conmoción en Bali tras el hundimiento de un ferry: de momento 4 muertos y 30 desaparecidos

Un ferry con 65 personas a bordo se ha hundido cerca de la isla de Bali, Indonesia. El ferry KMP Tunu Pratama Jaya desapareció a las 23:20 hora local tras zarpar desde el puerto de Ketapang, en Java Oriental. Se dirigía al puerto de Gilimanuk, en Bali, recorriendo aproximadamente 50 kilómetros.

El barco transportaba 53 pasajeros, 12 tripulantes y 22 vehículos, incluidos 14 camiones. Las últimas cifras hablan de 4 muertos y 38 desaparecidos.

Olas de dos metros y rescates en plena oscuridad

Tras media hora de la salida del puerto, el barco se hundió y rápidamente actuaron las autoridades. 23 personas fueron rescatadas con vida, en medio de olas de hasta 2 metros de altura.

Equipos de emergencia con nueve embarcaciones —incluidos remolcadores y botes inflables— trabajan en la búsqueda de los desaparecidos desde la noche del miércoles. Las operaciones se han visto complicadas por la oscuridad y el fuerte oleaje.

Al menos dos cuerpos han sido recuperados, mientras que varios sobrevivientes fueron hallados inconscientes tras horas a la deriva.

Poca seguridad

Aunque por ahora no se han identificado pasajeros extranjeros, las autoridades locales no descartan que hubiese personas no registradas en el ferry que ha naufragado en Bali. Esta es una práctica habitual, según fuentes de la agencia de rescate.

Indonesia es un archipiélago de unas 17,000 islas donde los accidentes marítimos ocurren con relativa frecuencia debido a estándares de seguridad laxos.

En marzo, una turista australiana murió frente a la costa de Bali en otro accidente. En 2018, más de 150 personas fallecieron al hundirse un ferry en el lago Toba. En el puerto de Ketapang, familiares esperan noticias. Muchos llegaron en la madrugada tras conocer la noticia por la radio local o redes sociales. Las labores de rescate continuarán mientras se mantengan las condiciones de búsqueda. Las autoridades locales han prometido investigar las causas del hundimiento para reforzar la seguridad marítima en la zona.