Conmoción por el asesinato de Fede Dorcaz, el autor de la sintonía de ‘El Chiringuito de Jugones'

El modelo y cantante Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado hace unos días en Ciudad de México cuando conducía su coche. Murió en el acto tras ser asesinado por varios disparos. En poco tiempo, la conmoción traspasó fronteras y llegó a Argentina, donde había nacido y pasó con su familia su primera infancia; y a Mallorca, a donde se trasladó con su familia años después.

El joven fue imagen del diseñador Giorgio Armani durante tres años y puso la música a la cabecera de 'El chiringuito de Jugones'. Federico Dorcazberro (29 años), pese a que era conocido profesionalmente como Fede Dorcaz, fue víctima de un "ataque directo y premeditado" en el que perdió la vida debido a "impactos de arma de fuego", tal y como se puede leer en los primeros informes de los que se han hecho eco medios locales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, investiga el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables, que "de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas".

Diseñador 'Giorgio Armani'

Nacido en 1996 en Mar de Plata (Argentina) había emigrado junto a su familia a Palma de Mallorca con tan solo 13 años, y, desde hacía dos, vivía en la capital de México, donde trabajaba como cantante y modelo. La noticia de su muerte ha sido especialmente impactante teniendo en cuenta que el próximo lunes estaba previsto el estreno de ‘Las estrellas bailan en HOY’, un programa que compartió con su novia, la creadora de contenido venezolana, Mariana Ávila. Llevaban juntos dos años desde que se conocieron en el Coca-Cola Flow Fest 2023.

Mensajes de desolación

“Es una injusticia. He podido hablar con su madre y está destrozada. Fede ni bebía, ni fumaba, era muy deportista y cayó en manos de cuatro ladrones que quisieron robarle su furgoneta”, le dijo su madre al periodista de ‘Última hora’, Carlos Durán. “No hubo sicarios ni él iba en busca de nada, no hubo jamás un tema de droga ni nada parecido”, agregó.

"Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz", escribían desde el programa televisivo.

"No quiero estar un día más sin ti, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado. Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", escribió por su parte Mariana Ávila a través de su perfil en redes sociales.