El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados

El Congreso de los Diputados aprobó recientemente una moción que insta al Gobierno a eliminar las penalizaciones (coeficientes reductores) para las jubilaciones anticipadas de personas con 40 años o más cotizados. Sin embargo, esto es solo una solicitud o mandato no vinculante al Gobierno, no una ley aprobada o en vigor.

La votación ha evidenciado una amplia mayoría favorable. Junto al apoyo del PSOE y Sumar, la propuesta recibió el respaldo de ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN. También votaron a favor la diputada de Compromís, Águeda Micó, y el exministro José Luis Ábalos desde el Grupo Mixto. El Partido Popular y Vox optaron por abstenerse, permitiendo que la moción prosperase sin oposición frontal.

Cambio de parámetro

El debate tiene su origen en una interpelación presentada la semana pasada por Podemos, que considera injusto que quienes han cotizado más de 40 años sigan sufriendo recortes por adelantar su jubilación. En la normativa actual, para cobrar el 100% de la pensión se requieren 36 años y seis meses de cotización (una cifra que subirá a 37 en 2027), por lo que estos trabajadores acumulan varios años “extra” que no computan y, sin embargo, no les eximen de las penalizaciones.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió recientemente el sistema vigente y la reforma de pensiones aprobada durante la anterior legislatura. Recordó que el decreto de 2021 incluye un complemento para quienes se jubilaron anticipadamente entre 2002 y 2021 y acreditan largas carreras de cotización. Según explicó, más de 104.000 personas ya han recibido dicho complemento.

Para acceder a este apoyo económico es necesario haber cotizado al menos 45 años y seis meses, o 40 años en el caso de pensiones inferiores a 900 euros. La ley concreta estos requisitos en su disposición adicional primera, diferenciando entre largos periodos de cotización y pensiones de baja cuantía. No obstante, Unidas Podemos considera que estas medidas resultan insuficientes y que la situación sigue generando un trato desigual hacia miles de jubilados.

El partido liderado por Ione Belarra sostiene que hay más de 900.000 personas afectadas por los coeficientes reductores, cifras que empleó para presionar al Gobierno en la votación. Su objetivo no es eliminar todas las penalizaciones, ya que la jubilación anticipada puede solicitarse con 33 o 35 años de cotización según la modalidad, sino suprimirlas específicamente para quienes superen los 40 años cotizados.

Los recortes suponen una merma significativa

Actualmente, las reducciones aplicadas por la Seguridad Social pueden ir desde un 0,5% por un solo mes de adelanto hasta un 30% cuando se jubila varios años antes de la edad ordinaria. El impacto depende de los meses anticipados, del tipo de jubilación (voluntaria o involuntaria) y del total de años cotizados. Para muchos trabajadores con carreras muy largas, estos recortes suponen una merma significativa a pesar del excedente de cotización acumulado.

Además, muchos de los afectados se vieron obligados a dejar el mercado laboral alrededor de los 60 años por despidos o reestructuraciones empresariales, lo que les dejó ante el dilema de buscar un empleo difícil de encontrar o aceptar una jubilación anticipada con fuertes reducciones.