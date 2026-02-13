El Congreso aprueba la reforma laboral de 12 horas, impulsada por Milei

Disturbios, protestas y desacuerdos tras la luz verde a la propuesta de la reforma del mercado labora, en Argentina. Javier Milei, presidente del país albiceleste, planteó una profunda transformación de las normas que regulan el trabajo en el país. Se trata de mantener el límite semanal de 48 horas, pero introducir la posibilidad de extender la duración diaria hasta 12 horas. Esto sería posible mediante un sistema de “banco de horas” que permitiría equilibrar días largos con jornadas más cortas.

El Gobierno interpreta la aprobación de la medida como un éxito político, aunque aún debe ser sometida a votación artículo por artículo antes de pasar a la Cámara de Diputados. La norma supone un cambio profundo en las relaciones de trabajo ("inédito", según los medios argentinos) en un país con altos niveles de sindicalización y una historia de movimiento obrero.

Movilizaciones en el país

El proyecto recibió luz verde mientras la principal central sindical del país llevaba a cabo movilizaciones frente al Congreso. La jornada estuvo marcada por protestas masivas y una interrupción parcial de los servicios de transporte público. Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la puesta en marcha de un Fondo de Asistencia Laboral, pensado para cubrir las indemnizaciones por despido. Este mecanismo se financiaría con aportaciones empresariales equivalentes al 3% del total de salarios.

Este nuevo sistema sustituiría a parte de las contribuciones tradicionales a la Seguridad Social, con el objetivo declarado de aligerar la carga fiscal sobre las empresas e incentivar la contratación formal.

La reforma también reduce el papel de los sindicatos, dando mayor peso a los acuerdos directos entre empresarios y trabajadores. Además, endurece las condiciones para ejercer el derecho de huelga en actividades esenciales, exigiendo niveles mínimos de funcionamiento elevados.

La versión de Milei

Según el Ejecutivo, estos cambios buscan actualizar una normativa considerada obsoleta, favorecer la regularización del empleo y facilitar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Noticias relacionadas

La aprobación del texto desató incidentes en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires. Durante los enfrentamientos, se registraron heridos entre las fuerzas de seguridad y algunas detenciones, en una jornada marcada por el uso de gases, balas de goma y lanzamientos de objetos.