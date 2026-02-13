Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 hoyAtlético-BarcelonaMartínez MunueraComunicado CTANeymarGesto Simeone LaminePolémica Atlético - BarcelonaVuelta Barcelona - AtléticoFinal Copa del ReyIturraldeSanción AthleticFase liga Nations LeagueFechas Nations LeagueFernando AlonsoCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelLesión RashfordAntonio LobatoFeliciano LópezElecciones presidente BarçaLEC VersusAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

TRABAJO

El Congreso aprueba la reforma laboral de 12 horas, impulsada por Milei

La oposición y los sindicatos rechazaron la reforma laboral con protestas, con cuatro agentes de las fuerzas de seguridad heridos

Javier Milei impulsa una reforma laboral de hasta 12 horas

Javier Milei impulsa una reforma laboral de hasta 12 horas / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Disturbios, protestas y desacuerdos tras la luz verde a la propuesta de la reforma del mercado labora, en Argentina. Javier Milei, presidente del país albiceleste, planteó una profunda transformación de las normas que regulan el trabajo en el país. Se trata de mantener el límite semanal de 48 horas, pero introducir la posibilidad de extender la duración diaria hasta 12 horas. Esto sería posible mediante un sistema de “banco de horas” que permitiría equilibrar días largos con jornadas más cortas.

El Gobierno interpreta la aprobación de la medida como un éxito político, aunque aún debe ser sometida a votación artículo por artículo antes de pasar a la Cámara de Diputados. La norma supone un cambio profundo en las relaciones de trabajo ("inédito", según los medios argentinos) en un país con altos niveles de sindicalización y una historia de movimiento obrero.

Movilizaciones en el país

El proyecto recibió luz verde mientras la principal central sindical del país llevaba a cabo movilizaciones frente al Congreso. La jornada estuvo marcada por protestas masivas y una interrupción parcial de los servicios de transporte público. Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la puesta en marcha de un Fondo de Asistencia Laboral, pensado para cubrir las indemnizaciones por despido. Este mecanismo se financiaría con aportaciones empresariales equivalentes al 3% del total de salarios.

Este nuevo sistema sustituiría a parte de las contribuciones tradicionales a la Seguridad Social, con el objetivo declarado de aligerar la carga fiscal sobre las empresas e incentivar la contratación formal.

La reforma también reduce el papel de los sindicatos, dando mayor peso a los acuerdos directos entre empresarios y trabajadores. Además, endurece las condiciones para ejercer el derecho de huelga en actividades esenciales, exigiendo niveles mínimos de funcionamiento elevados.

La versión de Milei

Según el Ejecutivo, estos cambios buscan actualizar una normativa considerada obsoleta, favorecer la regularización del empleo y facilitar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Noticias relacionadas

La aprobación del texto desató incidentes en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires. Durante los enfrentamientos, se registraron heridos entre las fuerzas de seguridad y algunas detenciones, en una jornada marcada por el uso de gases, balas de goma y lanzamientos de objetos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del viento extremo en Catalunya, en directo | El Meteocat alerta de rachas de más de 100 km/h
  2. Pablo Motos da la cara y contesta a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'
  3. Sarah Santaolalla rechaza las disculpas de Pablo Motos en 'El Hormiguero': 'Es una agresión sin límites
  4. Así es la nueva etiqueta roja de la DGT: Solo podrán llevarla un tipo concreto de vehículos autorizados
  5. Broncano pide perdón en 'La Revuelta': 'Sé que cometimos el error de no decir nada
  6. La última inversión de Pedri en las Canarias por 2,5 millones, con vistas al futuro
  7. Sarah Santaolalla responde a 'El Hormiguero' después de 'humillarla' en directo: 'No eran hormigas, eran ratas
  8. Muere James Van Der Beek, el actor de 'Dawson Crece'

Precio del euríbor hoy, 13 de febrero de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 13 de febrero de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

Pasa a disposición judicial el detenido por violar y secuestrar a su pareja durante dos años en Murcia

Pasa a disposición judicial el detenido por violar y secuestrar a su pareja durante dos años en Murcia

La idea de José Elías, 'milmillonario', si fuese Ministro de Economía: "Hay muchas cosas que hacer"

La idea de José Elías, 'milmillonario', si fuese Ministro de Economía: "Hay muchas cosas que hacer"

Aviso urgente de la Guardia Civil: el correo falso del supermercado que deja tu cuenta a cero

Aviso urgente de la Guardia Civil: el correo falso del supermercado que deja tu cuenta a cero

¿Cuánto cobra un ingeniero de energías renovables en 2026? Este es su sueldo base, bonus y complementos

¿Cuánto cobra un ingeniero de energías renovables en 2026? Este es su sueldo base, bonus y complementos

El Meteocat mantiene las alertas: lluvias en toda Catalunya y riesgo por nieve y viento

El Meteocat mantiene las alertas: lluvias en toda Catalunya y riesgo por nieve y viento

AEMET alerta: varias zonas de España van a vivir un Carnaval complicado, no solo por la lluvia

AEMET alerta: varias zonas de España van a vivir un Carnaval complicado, no solo por la lluvia

El Congreso aprueba la reforma laboral de 12 horas, impulsada por Milei

El Congreso aprueba la reforma laboral de 12 horas, impulsada por Milei