El Congreso toma una decisión drástica con los patinetes y bicicletas eléctricas

El Congreso de los Diputados dio luz verde al nuevo proyecto de ley que modifica la normativa sobre seguros de automóvil en España. La principal novedad: los patinetes y bicicletas eléctricas deberán contar con un seguro obligatorio.

Estos vehículos, convertidos en una opción cada vez más popular para el transporte individual, han generado un intenso debate en los últimos años. Su proliferación en calles y carreteras ha ido acompañada de un aumento de incidentes, lagunas legales y conflictos entre usuarios y peatones.

La falta de una regulación clara ha sido fuente de confusión y de situaciones de riesgo. Ahora, con la nueva ley, se busca reforzar la seguridad vial y proteger tanto a quienes usan estos vehículos como al resto de ciudadanos.

Este cambio legislativo supone un paso más en la adaptación de las normas a una realidad urbana cambiante, en la que los patinetes y bicis eléctricas ya forman parte del paisaje cotidiano.

La nueva obligación

Entre las principales novedades del nuevo proyecto de ley figuran la ampliación del seguro de responsabilidad civil obligatorio a los vehículos agrícolas e industriales y a los vehículos personales ligeros. Es decir, patinetes o bicicletas eléctricas.

Concretamente, y tal como informa la Oficial del Parlamento Europeo, afectará directamente a aquellos patinetes y bicicletas de más de 250 W y que superen los 25 kilómetros por hora, según informa la Oficina del Parlamento Europeo.

Plazo para contratar el seguro

Los dueños de este tipo de vehículos dispondrán de un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley. Si pasado ese periodo de tiempo no han contratado un seguro, pasarán a ser sancionados.

Para poder llevar a cabo un estudio y control riguroso de esta nueva normativa, el Gobierno deberá comprometerse a crear un registro público de los vehículos personales ligeros. La fecha límite prevista para su publicación es el 2 de enero de 2026.