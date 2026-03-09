No confundas esta moneda de 5 céntimos con calderilla: podría pagarte tus próximas vacaciones

Existen muchos artículos codiciados dentro del mundo de la numismática. Algunas piezas se venden por millones a causa de su escasez y exclusividad, pero existen otras que son más comunes y, aún así, pueden revenderse por una suma considerable.

Algo así ocurre con una moneda de 5 céntimos que mucha gente suele confundir con calderilla por no saber identificar su valor. Estamos hablando, concretamente, de la moneda de 5 céntimos francesa de Marianne, la cual puede llegar a valer hasta 850 euros.

La moneda en cuestión se puede reconocer fácilmente a través de la figura que aparece en su cara anterior, la cual se corresponde con la ya mencionada Marianne; quien consta como la misma personificación de la república francesa.

Esta moneda se acuñó en el año 1999 (aunque no entró en circulación hasta el 2002), y algunos ejemplares poseen ciertos matices que hacen que su prercio alcancen cifras muy superiores a su valor nominal en subastas.

El quid de la cuestión tiene que ver en que, si esta moneda de 5 céntimos posee un error identificable de fabricación, su valor se disparará inevitablemente, dado que estos ejemplares son los que más buscan los coleccionistas.

De hecho, hay que mencionar que inicialmente se emitieron más de 600 millones de ejemplares, por lo que hay más probabilidades de que varios de ellos contasen con uno de esos errores de acuñación que mencionábamos antes.

Por tanto, si posees una de estas monedas en esa hucha que todos tenemos para calderilla y sospechas que podría contar con uno de estos errores, lo mejor que puedes hacer es llevarla aun tasador para que te aconseje sobre qué hacer con ella exactamente.

Y es que, teniendo en cuenta que muchos ejemplares se revalorizarán a lo largo de este año 2026, sería lógico que esto ocurriera también con la moneda de 5 céntimos de Marianne y, por tanto, las más únicas lleguen a venderse por cifras superiores a los 850 euros.