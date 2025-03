Confirmado el tercer combate de la Velada V de Ibai Llanos: ¡Abby vs Roro!

Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. El streamer está presentado en directo la Velada del Año 5 y las expectativas de todos sus seguidores están por las nubes para conocer todos los boxeadores oficiales de la nueva velada. No obstante, es muy díficil superar los números del año pasado. El evento reunió un total de 80.000 personas en el Santiago Bernabéu y en Twitch más de 3,8 millones de 'peak viewers', superando los 3,4 millones de la Velada 3.

Sin embargo, Llanos ya ha ido desvelando algunos detalles de esta quinta edición. Como, por ejemplo, que será la vez en la que habrá más combates haya, concretamente unos siete. Además, todos en formato clásico de 1 vs 1, no como en la anterior velada que hubo un 2 vs 2 y el Rey de la Pista.

En el directo desde el Teatro Victoria de Barcelona, Ibai Llanos ha desvelado que la velada será en La Cartuja, Sevilla, el sábado 26 de julio de 2025. Además, será la primera vez que será nocturna, debido al calor que hace en la ciudad andaluza. El evento empezará a las 20 horas y podría acabar hasta las 3:00 horas de la madrugada.

Primer combate: Pereira vs Rivaldios

Llanos ha anunciado que el primer combate tiene una historia detrás y que viene del Partidazo de Youtubers que organiza DjMariio. Se trata de Pereira y Rivaldios que han entrado al teatro peleándose. "Quiero agradecerte Ibai por levantarle la carrera a Pereira. Nadie lo conocía", ha expresado el mexicano. La tensión entre ambos ha sido máxima, ya que ambos siguen manteniendo la rivalidad del pasado. El gallego ha pedido dos cosas a Llanos: si consigue un 'noucat' que le pague una indemnización y combatir sin casco. "Será el mejor combate de todas las veladas", ha finalizado Pereira antes de ir al primer cara a cara.

Pereira y Rivaldios / Ibai Llanos

Segundo combate: Perxitaa vs Gaspi

Gaspi, streamer argentino, ha confesado que "me enteré ayer que iba a pelear, pero pensaba que era contra el Rubiuis. ¿Quién es este?". El presidente de los Troncos de la Kings League, Perxitaa, ha admitido que está muy contento y cree que será un gran combate. Además, ha expresado que ya lleva dos semanas entrenando muy duro, pero las sensaciones son malas, por ahora. Llanos ha confesado que este combate llevaba preparado desde hace dos meses, así que Gaspi ha engañado a la audiencia.

Perxitaa vs Gaspi / Ibai Llanos

Tercer combate: Abby vs Roro

El primer combate femenino será Abby vs Roro. Las dos llegarán a La Cartuja con mucha polémica, ya que desde el pasado se han tirado bastante 'beef' entre ambas por redes sociales. No obstante, ambas han llegado al acuerdo que todo se decidirá el 26 de julio en la ciudad de Sevilla. Roro ha señalado que "estoy en desventaja por la altura, pero me da igual. Cuando me lo propusiste no dude en aceptar la propuesta me daba igual contra alguien". La diferencia entre ambas es de 23 centímetros.