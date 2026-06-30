Confirmado: la UE cambia las normas y obligará a las tiendas online a incluir un botón para cancelar las compras

Comprar por internet es cada vez más sencillo, pero a partir de ahora también lo va a ser la posibilidad de arrepentirnos de una compra. La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa que obligará a las tiendas online y a los prestadores de servicios digitales a ofrecer un sistema mucho más fácil para cancelar un pedido o desistir un contrato.

Es una medida que busca acabar con los procesos largos y confusos que muchos comercios emplean para dificultar las cancelaciones y obtener mejores resultados.

Con la nueva regulación, la opción para anular una compra debe ser tan accesible y visible como el propio botón que utilizamos para finalizar el pedido.

La Directiva europea establece que las empresas van a tener que implementar un botón, enlace o mecanismo claramente identificado con expresiones como 'Cancelar la compra' o 'Iniciar devolución'.

Además, esta opción debe encontrarse en un lugar visible de la web, sin obligar al usuario a navegar por diferentes contratos o a contactar con el servicio de atención al cliente para obtener la respuesta.

Las compras online continúan creciendo sin ningún freno / Google

El procedimiento también se simplifica al máximo. En la mayoría de casos bastará con pulsar el botón correspondiente, y si es necesario, confirmar la identidad del comprador a través de unos datos básicos.

La normativa no solo afecta a las tiendas de comercio electrónico. También deberán adaptarse las empresas que ofrecen servicios contratados por internet, como plataformas de formación, asesorías o suscripciones digitales que operen dentro de la Unión Europea.

Las sanciones para quienes incumplan estas obligaciones pueden ser importantes. Además de multas económicas, las grandes plataformas podrían enfrentarse a penalizaciones de hasta el 4% de su facturación anual global, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

La legislación incorpora, además, una protección adicional para los consumidores. Si una empresa no facilita correctamente el mecanismo de cancelación exigido por la normativa, el plazo habitual de 14 días para ejercer el derecho de desistimiento podrá ampliarse hasta un máximo de 12 meses.