Confirmado: La UE cambia las normas y lanza una medida para favorecer a los trabajadores en riesgo de ser despedidos

La Unión Europea ha dado un paso fundamental para proteger a cientos de miles de empleados ante posibles despidos. Bruselas ha aprobado una reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) que permitirá ayudar por primera vez a trabajadores que todavía conservan su empleo, pero que pueden perderlo pronto por procesos de reestructuración que se estén llevando a cabo en sus empresas.

Hasta ahora, este fondo europeo solo puede activarse cuando los despidos ya se habían producido. Con el nuevo cambio normativo, la UE quiere adelantarse a las crisis laborales y ofrecer apoyo antes de que los trabajadores se puedan quedar en paro.

La medida llega en un momento marcado por el aumento de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), cierres parciales de empresas y ajustes de plantilla en diferentes sectores económicos que amenazan a muchos trabajadores.

Según explican las instituciones europeas, muchas compañías aplican recortes de personal en varias fases, dejando a estos empleados durante meses en situacion de incertidumbre.

Los despidos silenciosos son difíciles de detectar y afectan el ecosistema de trabajo / Emprende Pyme

Con esta reforma, los fondos europeos pueden financiar programas de formación, cursos de reciclaje profesional, orientación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo para aquellas personas que siguen trabajando, pero están en riesgo de despido.

Como ocurre en estos casos, los Estados miembros serán los encargados de gestionar estas ayudas a través de los servicios públicos de empleo nacionales y autonómicos (como es el caso de España).

El objetivo no es otro que los trabajadores puedan mejorar sus competencias y aumentar sus opciones de recolocación antes de perder definitivamente su puesto de trabajo.

Lo bueno es que la medida cuenta con el respaldo de todos los países miembros de la UE y estará vigente, como mínimo, hasta finales de 2027.