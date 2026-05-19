Confirmado: La UE cambia las normas y ningún coche podrá matricularse sin los nuevos sistemas de seguridad obligatorios a partir de julio de 2026

La Unión Europea endurecerá las exigencias de seguridad para todos los vehículos nuevos matriculados en Europa. A partir del 7 de julio de 2026, ningún coche podrá salir al mercado europeo si no incorpora una nueva generación de sistemas obligatorios destinados a reducir accidentes y reforzar la protección de conductores y pasajeros.

La medida forma parte del Reglamento General de Seguridad aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, una normativa que busca avanzar hacia el objetivo de alcanzar las llamadas "cero muertes" en carretera antes del año 2050.

Aunque algunas de estas tecnologías ya eran obligatorias desde 2024 para determinados modelos homologados, la fecha de julio de 2026 marcará el cambio definitivo para todos los vehículos nuevos matriculados en Europa.

Los coches tendrán que detectar distracciones del conductor

Uno de los cambios más importantes afectará directamente a la conducción diaria. Todos los vehículos deberán incorporar un sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor, conocido como ADDW.

Según recoge la normativa europea, este sistema estará diseñado para ayudar al conductor a mantener la atención en la carretera y emitir alertas cuando detecte señales de distracción o pérdida de concentración.

Para ello, los coches utilizarán cámaras interiores, sensores y algoritmos inteligentes capaces de analizar hacia dónde mira el conductor o cuánto tiempo aparta la vista de la vía. Si el sistema detecta una distracción prolongada, el vehículo activará avisos acústicos y visuales para advertir del peligro.

La regulación europea también establece límites relacionados con la privacidad. Los fabricantes no podrán utilizar reconocimiento facial ni almacenar datos personales de manera permanente.

Bruselas quiere reducir las muertes en carretera

La Unión Europea defiende estas medidas por el elevado peso que tiene el error humano en los accidentes de tráfico. Según recuerda el Parlamento Europeo, cerca del 95% de los siniestros se producen por distracciones, errores o fallos humanos al volante.

Las cifras siguen siendo preocupantes. Solo en 2024 murieron cerca de 19.800 personas en las carreteras europeas y más de 100.000 sufrieron heridas graves.

Por ello, Bruselas mantiene activa su estrategia de seguridad vial denominada "Visión Cero", cuyo objetivo final es eliminar las muertes en carretera antes de 2050 mediante la implantación progresiva de nuevas tecnologías de asistencia a la conducción.

La "caja negra" será obligatoria en todos los vehículos nuevos

Otra de las grandes novedades será la implantación generalizada del Registrador de Datos de Incidencias (EDR), conocido popularmente como la "caja negra" del automóvil.

Este dispositivo registrará información clave del vehículo antes, durante y después de un accidente. Entre los parámetros que podrá almacenar se encuentran la velocidad, las frenadas, la posición del volante, la inclinación del vehículo o la activación de distintos sistemas de seguridad.

El objetivo es facilitar la reconstrucción técnica de los accidentes y mejorar las investigaciones posteriores. La normativa insiste en que toda la información deberá estar anonimizada y protegida frente a usos indebidos.

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Los coches estarán preparados para instalar alcoholímetros

La nueva regulación también obligará a los fabricantes a incorporar una interfaz compatible con sistemas Alcolock, dispositivos que impiden arrancar el vehículo si el conductor supera la tasa de alcohol permitida.

Esto no significa que todos los coches deban llevar un alcoholímetro de serie, pero sí tendrán que salir de fábrica preparados técnicamente para instalarlo si cada país decide exigirlo en determinados casos.

Actualmente, algunos estados europeos ya utilizan estos sistemas para conductores reincidentes o para determinadas flotas profesionales.

Más sistemas de seguridad obligatorios

La normativa europea incorpora además otras funciones de seguridad avanzada que ya empiezan a extenderse en los vehículos más modernos.

Entre ellas destacan:

El asistente inteligente de velocidad .

. El frenado automático de emergencia .

. Los sistemas de mantenimiento de carril .

. La detección de somnolencia .

. El detector de marcha atrás .

. El control inteligente de presión de neumáticos.

El Parlamento Europeo considera que la implantación masiva de estas tecnologías permitirá evitar miles de muertes y lesiones graves durante las próximas décadas.

Un cambio profundo para la industria del automóvil

La entrada en vigor de esta normativa obligará a fabricantes y marcas a rediseñar gran parte de los sistemas electrónicos y asistentes de conducción de sus vehículos.

Bruselas quiere convertir estas ayudas de seguridad en elementos estándar y dejar atrás el modelo en el que solo estaban disponibles como extras opcionales reservados a coches de gama alta.

Con esta regulación, la Unión Europea acelera su apuesta por vehículos cada vez más automatizados, conectados y capaces de intervenir antes de que se produzca un accidente.