Confirmado: la UE anuncia nuevas reglas para los móviles a partir de 2027

La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa que afecta al mercado de dispositivos electrónicos. Después de exigir las baterías extraíbles y reemplazables, la UE pone el foco en facilitar piezas asequibles para su reparación.

A partir de 2027, los dispositivos tendrán que incluir manuales de reparación para los usuarios. De esta forma, la medida tiene como objetivo "reducir la enorme montaña de desechos electrónicos que se acumulan cada año en el continente".

Asimismo, todos los portátiles que se vendan en la Unión Europea deben contar un puerto de carga USB-C. Esta normativa puede cambiar los hábitos de consumo, ya que buena parte de la población renueva sus dispositivos electrónicos de manera frecuente.

El Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo señala que "toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven incorporadas pilas o baterías portátiles garantizará que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante su vida útil de producto".

Archivo - Recurso de 'smartphones' con videojuegos. / ARM - Archivo

Por otra parte, el texto asegura que "debe considerarse que una pila o batería portátil puede ser extraíble por el usuario final cuando pueda retirarse utilizando herramientas comercialmente disponibles y sin necesidad de utilizar herramientas especializadas, a menos que se suministren de manera gratuita, ni herramientas protegidas por derechos, energía térmica o disolventes para desmontarla".

Además, los fabricantes tendrán que permitir los recambios compatibles y/o de segunda mano, así como piezas originales con precios "razonables y no disuasorios".

Este "Derecho a reparar" de los consumidores fue aprobado el pasado martes en el Parlamento, con 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones. Según la nota de prensa, "la garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más gracias a su garantía de calidad, lo que incentivará todavía más a los consumidores a elegir la reparación en lugar de la sustitución".

Cuando la garantía legal quede expirada, el fabricante estará obligado a reparar productos domésticos comunes y técnicamente reparables, según la legislación de la Unión Europea.