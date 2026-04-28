Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSG - BayernValencia Basket - PanathinaikosCuadro EuroligaDónde ver PSG - BayernGoleadores ChampionsJoao PedroRafa JódarJódar - SinnerReal MadridJulián ÁlvarezMourinhoRaphinhaKoundéFC BarcelonaClasificación Tour RomandíaEtapa 1 Tour de Romandía 2026Semifinales ChampionsMutua Madrid OpenValdanoCasa Julián ÁlvarezCamisetas vintagePaco GonzálezSuperordenador OPTAAlcarazBarça BayernLesión MbappéNBA playoffsCarrera MotoGPHorario F1Quinta plaza ChampionsPaseo marítimoInés MoránMarcos LlorenteJubilaciónPS Store
instagramlinkedin

TECNOLOGÍA

Confirmado: la UE anuncia nuevas reglas para los móviles a partir de 2027

La normativa tiene como objetivo reducir los desechos electrónicos que se acumulan en el continente

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. / JOHN THYS / AFP

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa que afecta al mercado de dispositivos electrónicos. Después de exigir las baterías extraíbles y reemplazables, la UE pone el foco en facilitar piezas asequibles para su reparación.

A partir de 2027, los dispositivos tendrán que incluir manuales de reparación para los usuarios. De esta forma, la medida tiene como objetivo "reducir la enorme montaña de desechos electrónicos que se acumulan cada año en el continente".

Asimismo, todos los portátiles que se vendan en la Unión Europea deben contar un puerto de carga USB-C. Esta normativa puede cambiar los hábitos de consumo, ya que buena parte de la población renueva sus dispositivos electrónicos de manera frecuente.

El Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo señala que "toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven incorporadas pilas o baterías portátiles garantizará que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante su vida útil de producto".

Archivo - Recurso de 'smartphones' con videojuegos.

Archivo - Recurso de 'smartphones' con videojuegos. / ARM - Archivo

Por otra parte, el texto asegura que "debe considerarse que una pila o batería portátil puede ser extraíble por el usuario final cuando pueda retirarse utilizando herramientas comercialmente disponibles y sin necesidad de utilizar herramientas especializadas, a menos que se suministren de manera gratuita, ni herramientas protegidas por derechos, energía térmica o disolventes para desmontarla".

Además, los fabricantes tendrán que permitir los recambios compatibles y/o de segunda mano, así como piezas originales con precios "razonables y no disuasorios".

Este "Derecho a reparar" de los consumidores fue aprobado el pasado martes en el Parlamento, con 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones. Según la nota de prensa, "la garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más gracias a su garantía de calidad, lo que incentivará todavía más a los consumidores a elegir la reparación en lugar de la sustitución".

Noticias relacionadas y más

Cuando la garantía legal quede expirada, el fabricante estará obligado a reparar productos domésticos comunes y técnicamente reparables, según la legislación de la Unión Europea.

TEMAS

  1. José Elías, sobre la vivienda: 'Si con 65 años no tienes algo donde no pagues, estás muerto
  2. Alejandro Sanz se abre en canal sobre su relación con Shakira: 'Sería incesto
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Siempre que te quejes en el trabajo, es muy importante grabar la conversación
  4. Laura Escanes se harta y lanza un comunicado sobre su relación con Risto Mejide
  5. Encuentran el cadáver de Tamirys Teixeira, 36 años, en el mar, tras un derrame cerebral
  6. Ya ha entrado en vigor: El nuevo requisito de la UE para los dueños de perros y gatos es obligatorio a partir de hoy
  7. Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: 'El gusano loco era mi peor enemigo
  8. El Tribunal Supremo se pone serio y otorga una pensión vitalicia de 1.400€ a una mujer que lleva 24 años sin trabajar

Confirmado: la UE anuncia nuevas reglas para los móviles a partir de 2027

Carmen Morera (63), jubilada: "Somos la generación que empezó a trabajar a los 15 y ahora nos penalizan"

Carmen Morera (63), jubilada: "Somos la generación que empezó a trabajar a los 15 y ahora nos penalizan"

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 28 de abril de 2026

La Seguridad Social lo confirma: algunas personas pueden cobrar la pensión de orfandad incluso después de los 60 años

La Seguridad Social lo confirma: algunas personas pueden cobrar la pensión de orfandad incluso después de los 60 años

La Seguridad Social deniega una pensión de viudedad tras 25 años de convivencia y un hijo en común por este motivo

La Seguridad Social deniega una pensión de viudedad tras 25 años de convivencia y un hijo en común por este motivo

El regalo perfecto existe: Cinco Jotas y Mercules crean una exclusiva edición limitada para el Día de la Madre

El regalo perfecto existe: Cinco Jotas y Mercules crean una exclusiva edición limitada para el Día de la Madre

Pedro Pascal (51 años) confiesa el secreto sobre su cambio físico: "Mi rutina de entrenamiento es solo lo básico"

Pedro Pascal (51 años) confiesa el secreto sobre su cambio físico: "Mi rutina de entrenamiento es solo lo básico"

Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, consigue administrarse Vyjuvek tras 12 años de lucha

Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, consigue administrarse Vyjuvek tras 12 años de lucha