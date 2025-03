Confirmado: una traumatóloga desvela por qué los médicos tienen mala letra

La mayoría de personas cuando acuden al médico reciben una receta tras finalizar la consulta, pero siempre se sorprenden al intentar leerla, debido a que no logran entender nada de lo que está escrito.

Sin embargo, con el tiempo, gran parte de la sociedad ya se toma con humor esta situación, ya que es un fenómeno común y ampliamente reconocido. Aunque a veces es esencial entender la letra para saber qué tratamiento debes seguir.

Normalmente, la gente no se queja de que esté mal escrito, sino de la mala caligrafía. Después de mucho tiempo de intriga sobre este suceso, una traumatóloga ha desvelado el motivo real a todos sus seguidores de TikTok a través de su cuenta personal, @latraumatologageek.

Al principio del vídeo, la traumatóloga empieza diciendo que "si alguna vez has intentado leer la receta de un médico y has pensado que es un jeroglífico egipcio, no estás solo".

No obstante, revela que todo tiene un sentido: "Lo curioso es que esa letra ilegible no es una casualidad. No es solo un problema de caligrafía, hay varias razones por las que parece que las recetas médicas estén escritas en un código secreto".

El primer aspecto a tener en cuenta es la velocidad: "Escribimos cientos de notas al día, y muchas veces con prisa".

"Lo segundo es la terminología completa. La Medicina está llena de palabras complejas; y la combinación de palabras como hidroxicloroquina y metilprednisolona, no se prestan a escribir muy bien", desvela a todos sus seguidores.

¿Sabes por qué los médicos escribimos tan mal? 📝⚕️ ¡Esa letra ilegible no es una casualidad! Te lo cuento con ciencia 1️⃣ Velocidad extrema 2️⃣ Terminología compleja 3️⃣ Fatiga ❌ Se han reportado errores médicos por recetas mal escritas, por lo que ahora se realizan electrónicamente

El último factor a tener en cuenta es la fatiga: "Un médico de guardia puede estar 24 horas trabajando, y esto puede afectar a la sensibilidad motora fina; después de ver cientos de pacientes, no se convierte en una prioridad".