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SEGURIDAD SOCIAL

Confirmado: una trabajadora logra jubilarse a los 49 con más de 3.300 euros pese al rechazo de la Seguridad Social

La Justicia reconoce esta pensión después de haber sido rechazada

Pareja navegando en la Seguridad Social

Pareja navegando en la Seguridad Social / IA

David Cruz

David Cruz

Una trabajadora de supermercado ha conseguido jubilarse con apenas 49 años al mismo tiempo que accede a una pensión de más de 3.300 euros mensuales. Todo ello a pesar de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó en un inicio su solicitud. Y probablemente te estés preguntando qué ha pasado.

El caso ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, órgano judicial que ha reconocido el derecho de la demandante a percibir una pensión por incapacidad permanente absoluta.

La mujer, que trabajaba como coordinadora de planta, padecía varias patologías como fibromialgia, problemas de columna con estenosis y un trastorno depresivo. Dolencias que afectaban gravemente a su capacidad laboral y por las cuales pidió una jubilación.

En un primer momento, el INSS consideró que sus lesiones no eran suficientes para concederle la prestación. Según el equipo de valoración encargado del caso, existía cierta estabilización en su estado de salud.

Sin embargo, la trabajadora decidió recurrir la decisión en los tribunales. Y fue entonces cuando la justicia procedió a analizar en profundidad su situación médica y laboral.

¿Has solicitado la incapacidad permanente? Cuidado con estas preguntas 'trampa'

¿Has solicitado la incapacidad permanente? Cuidado con estas preguntas 'trampa' / Sport

El TSJA concluyó que, aunque pudiera existir una leve mejoría, esta no implicaba una recuperación real de su capacidad para trabajar. Incluso las tareas aparentemente más sencillas requerían un esfuerzo que no se podía garantizar dado su estado de salud.

Por ello, se le reconoció el derecho a cobrar el 100% de su base reguladora, fijada en más de 3.400 euros mensuales. No obstante, la legislación establece un límite máximo en las pensiones, de ahí que cobre algo menos.

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Finalmente, la cuantía que percibirá será de 3.356,40 euros mensuales, ajustada al tope legal vigente. Un caso que demuestra que la vía judicial puede ayudar a los contribuyentes a luchar por sus derechos siempre que estos lo sean.

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