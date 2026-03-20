Confirmado: Shakira actuará 3 días en Madrid y ya hay fechas para comprar las entradas

Convertida desde hace décadas en una de las artistas latinoamericanas más importantes de todos los tiempos, Shakira ha confirmado su regreso a España en lo que muchos consideran ya una 'residencia': tres conciertos en Madrid los próximos 25, 26 y 27 de septiembre, únicas paradas europeas de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Son muchos los atractivos de estos conciertos, pero uno de ellos es sin duda alguna el Estadio Shakira, un recinto creado específicamente para esta gira y que promete convertirse en una experiencia cultura completa.

Según ha adelantado la propia cantante, no se tratará únicamente de actuaciones musicales, sino de un espacio que integrará exposiciones, cine, gastronomía, literatura y talleres bajo el concepto 'Es Latina'.

Se trata de un proyecto de lo más ambicioso con el que Shakira busca celebrar la cultura latina a gran escala y generar una comunidad (aunque ya la tenga) en torno a su música.

¿A qué se refiere Shakira con su nuevo estadio? / Sport.es

¿Cuándo y cómo comprar las entradas de los conciertos de Shakira en Madrid?

Si quieres asistir a alguno de los tres conciertos (se sospecha que puede haber más fechas en caso de que haya demanda), toma nota en el calendario:

La preventa de entradas comenzará el 24 de marzo para los usuarios que estén registrados en la web oficial de la artista.

para los usuarios que estén registrados en la web oficial de la artista. Un día después, el 25 de marzo , se abrirá la preventa a través de SMusic .

, se abrirá la preventa a través de SMusic El 26 de marzo será el turno para los usuarios de Live Nation.

será el turno para los usuarios de Live Nation. La venta general arrancará el próximo 27 de marzo a partir de las 10.000 horas.

Antes de su parada en España, Shakira recorrerá muchos otros países en su gira internacional con conciertos en Asia, África y América, incluyendo una actuación destacada en Río de Janeiro el próximo 2 de mayo.

El anuncio se produce después de uno de los mayores hitos recientes de la artista: reunir a más de 400.000 personas en un concierto gratuito en Ciudad de México, confirmando que su vuelta a España se convertirá en uno de los eventos musicales del año.