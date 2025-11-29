Confirmado: el SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar con sueldos de hasta 50.000 euros

Encontrar trabajo en España cada vez es más complejo, pero muchos ciudadanos desconocen la función que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El ente público cuenta con un portal de empleo con miles de ofertas de trabajo.

Se puede encontrar esta herramienta, proporcionada por el Estado español, bajo el nombre de 'Empléate'. A través de ella, puedes buscar empleo a nivel nacional, autonómico y provincial. Además, en el portal del SEPE se pueden inscribir de manera gratuita los trabajadores, autónomos y empresas para acceder o publicar oportunidades laborales

Con la llegada de la pandemia, miles de trabajadores descubrieron las ventajas del teletrabajo y, desde entonces, muchos de ellos no están dispuestos a renunciar a este modelo laboral.

La flexibilidad horaria, la conciliación familiar y el ahorro de tiempo y desplazamientos han hecho que el trabajo en remoto se convierta en una prioridad para una gran parte de la población activa.

Para quienes desean continuar trabajando desde casa, el portal del SEPE ofrece una herramienta muy útil para buscar ofertas de empleo exclusivamente con modalidad de teletrabajo. Actualmente, al seleccionar únicamente las vacantes que permiten teletrabajar, el portal muestra un total de 117 ofertas disponibles.

Estas oportunidades laborales pueden corresponder tanto a teletrabajo al 100 %, como a un modelo mixto en el que se combine la asistencia presencial con el trabajo online.