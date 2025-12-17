Confirmado por la Seguridad Social: esto es lo que subirán las pensiones en 2026

La inflación y el encarecimiento del coste de la vida siguen generando preocupación entre los ciudadanos en toda España. Sin embargo, para los trabajadores que están a punto de jubilarse, la inquietud va más allá de la subida de precios: el futuro de su pensión se ha convertido en una de sus principales preocupaciones.

Ante un escenario económico cambiante, muchos trabajadores tratan de garantizar el acceso a la pensión máxima, conscientes de que será su principal fuente de ingresos durante la jubilación. La estabilidad financiera en esta etapa de la vida depende, en gran medida, de las condiciones establecidas por el sistema público de pensiones.

En los últimos años, dicho sistema ha experimentado importantes reformas que afectan directamente a quienes se encuentran en la recta final de su vida laboral. Entre las medidas más relevantes destacan el aumento progresivo de la edad legal de jubilación y la exigencia de un mayor número de años cotizados para poder percibir la pensión completa.

Sin embargo, en 2026 las pensiones contributivas se incrementarán en función de la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) estimada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Según el dato publicado por el INE, las pensiones aumentarán un 2,7%.

Así quedarían las pensiones en 2026, con sus cuantías brutas mensuales y una revalorización del 2,7%

Jubilación contributiva media: de 1.506 euros al mes a 1.546 euros

de 1.506 euros al mes a 1.546 euros Viudedad media: de 935 euros al mes a 960 euros

de 935 euros al mes a 960 euros Incapacidad permanente media: de 1.209 euros al mes a 1.241 euros

de 1.209 euros al mes a 1.241 euros Pensión máxima (2025): de 3.267,60 euros al mes a 3.357 euros

de 3.267,60 euros al mes a 3.357 euros Pensión mínima (sin cónyuge): de 874 euros al mes a 899 euros

de 874 euros al mes a 899 euros Pensión mínima (con cónyuge a cargo): de 1.127 euros al mes a 1.160 euros

Cambios en las pensiones el próximo año

A partir del 2026 entrarán en vigor varias reformas que revolucionarán el sistema. La edad de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que aquellos que superen este umbral podrán retirarse a los 65 años.

Además, se implementará un nuevo método dual de cálculo que permitirá a los jubilados elegir la base reguladora más favorable. Este sistema sumará las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y dividirá el total entre 352,33, lo que permitirá descartar los peores meses y reducir el impacto de periodos de empleo inestable en la pensión final.

El impacto económico de estas reformas será significativo, con un gasto adicional estimado de más de 6.000 millones de euros en 2026.