Confirmado por la Seguridad Social: esto es lo que pierdes si te jubilas antes de tiempo

La jubilación anticipada vuelve a situarse en el centro del debate después de las reclamaciones de miles de pensionistas que denuncian importantes recortes en sus prestaciones pese a haber cotizado durante más de 40 años. El caso más visible es el de la asociación ASJUBI 40, que lleva años reclamando la eliminación de los llamados coeficientes reductores para las largas carreras laborales.

Actualmente, en España es posible jubilarse antes de la edad ordinaria, tanto de forma voluntaria como forzosa. Sin embargo, adelantar la retirada implica asumir una reducción permanente de la pensión. Dependiendo de los años cotizados y de cuánto se adelante la jubilación, el recorte puede situarse entre el 5% y el 24%.

Uno de los portavoces más conocidos de esta reivindicación es Manuel Barrera, quien denuncia que el sistema “penaliza” precisamente a quienes más tiempo han contribuido a la Seguridad Social. Según explica la asociación, existen trabajadores con entre 40 y 48 años cotizados que siguen sufriendo rebajas importantes en sus pensiones por haberse jubilado antes de la edad legal.

Los coeficientes reductores son porcentajes que la Seguridad Social aplica exclusivamente en casos de jubilación anticipada. Cuanto mayor sea el adelanto respecto a la edad ordinaria, mayor será la penalización económica. Además, estos recortes son definitivos y afectan también a futuras revalorizaciones de la pensión.

Desde ASJUBI 40 consideran injusto que una persona pueda acceder al 100% de su pensión con poco más de 38 años cotizados en una jubilación ordinaria, mientras quienes han trabajado más de cuatro décadas vean reducida su prestación.

En la actualidad, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria es necesario haber cotizado al menos 35 años, con dos de ellos dentro de los últimos 15 años. Además, solo puede adelantarse un máximo de dos años respecto a la edad legal de jubilación.

La polémica ha llegado también al terreno político. El Congreso de los Diputados aprobó recientemente una iniciativa para instar al Gobierno a estudiar la eliminación de estos coeficientes reductores para trabajadores con más de 40 años cotizados. No obstante, por el momento no se ha producido ningún cambio legislativo.