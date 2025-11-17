Confirmado por la Seguridad Social: estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de Navidad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de octubre de este año, que reflejan que el gasto total de pensiones en España fue de 13.675,80 millones de euros, suponiendo una cifra récord.

Según el Gobierno, en ese mes se abonaron 10,4 millones de pensiones. La pensión media del sistema alcanza los 1.315,30 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.

Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.

Aunque se espera que la paga extra de Navidad de 2025 se ingrese entre el 22 y el 25 de noviembre, algunos bancos pueden adelantar la fecha de cobro, generando pequeñas variaciones mes a mes.

¿Qué pensionistas no recibirán la paga extra?

La paga extraordinaria supone un alivio económico importante para los pensionistas, pero no todos pueden beneficiarse de este ingreso adicional. Solo quienes cumplen ciertos requisitos pueden recibirla.

Los jubilados cuya pensión se haya reconocido a partir del 30 de noviembre no la recibirán, ya que el período para obtener esta paga extraordinaria es del 1 de junio al 30 de noviembre. Tampoco aquellos que hayan tenido la pensión suspendida durante ese período.

Las pensiones derivadas de incapacidad permanente, viudedad u orfandad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, no incluyen ninguna paga extra, ya que se cobran en 14 pagas prorrateadas a lo largo del año.