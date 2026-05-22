Confirmado por la Seguridad Social: los mayores de 45 años pueden percibir una pensión en favor de familiares

En ocasiones, los familiares de un empleado pueden cobrar una pensión de la Seguridad Social si este fallece y cumplen con los requisitos. Además del impacto emocional, la pérdida de un ser querido puede afectar a la economía del hogar.

De manera habitual, esta pensión contributiva la perciben los hijos o el/la cónyuge viudo/a. Sin embargo, otros miembros de la familia pueden beneficiarse de la prestación si reúnen las condiciones necesarias.

Hablamos de la pensión en favor de familiares, una prestación cuyo objetivo es compensar la situación económica tras el fallecimiento de un familiar. Según la Seguridad Social, esta pensión tiene como destino las personas que compartían domicilio o relación de cuidado y dependencia con el fallecido.

El organismo señala que los hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente deben ser mayores de 45 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados para solicitar la ayuda.

Instituto Nacional de la Seguridad Social / .

Por otra parte, los solicitantes deben acreditar una dedicación prolongada al cuidado de la persona fallecida. En este contexto, también han tenido que convivir durante un mínimo de dos años, anteriores a la fecha del fallecimiento.

Además, es fundamental que no cobren otra pensión pública y dependieran económicamente del fallecido durante el periodo mencionado. De la misma forma, los ingresos no pueden superar al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta prestación se puede solicitar tras el fallecimiento del trabajador, dado de alta en la Seguridad Social, que genera el derecho. Asimismo, si murió por enfermedad común debía tener un mínimo de 500 días cotizados en los últimos 5 años o 15 años en su vida laboral.

La cuantía de la pensión en favor de familiares se calcula a través del 20% de la base reguladora del trabajador fallecido. Este importe se paga en 14 mensualidades, repartidas en 12 pagas ordinarias y 2 pagas adicionales. En caso de haber dos o más beneficiarios, el total no puede superar el 100% de la base reguladora.