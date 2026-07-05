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SEGURIDAD SOCIAL

Confirmado por la Seguridad Social: España bate su récord de contratación de trabajadores extranjeros con este programa impulsado por el Gobierno

Más de 25.700 personas de 17 países participaron en la migración circular para cubrir campañas temporales, principalmente en el sector agrícola

La sesión del Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez, en imágenes.

La sesión del Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez, en imágenes. / José Luis Roca / EPC

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Claudio Torres

Más de 25.700 trabajadores extranjeros participaron en 2025 en los programas de migración circular impulsados por el Gobierno, la cifra más alta desde la creación de este sistema de contratación en origen en el año 2000. Según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de participantes ha crecido un 25% respecto al año anterior, consolidando este modelo como una de las principales herramientas para cubrir la demanda de mano de obra en determinados sectores económicos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó estas cifras durante una jornada celebrada en Huelva sobre gobernanza de la migración circular. Allí destacó que este sistema permite responder a las necesidades de las empresas españolas, especialmente del sector agrícola, al tiempo que ofrece a trabajadores extranjeros una vía de migración "legal, ordenada y segura".

El programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) conecta a empresas españolas con trabajadores seleccionados directamente en sus países de origen. A través de autorizaciones colectivas de residencia y trabajo, los participantes llegan a España para cubrir campañas temporales y, una vez finalizadas, regresan a sus lugares de procedencia.

Durante 2025, un total de 25.767 personas procedentes de 17 países desarrollaron su actividad laboral en 21 provincias españolas. Marruecos volvió a situarse como el principal país de origen, concentrando el 81% de las contrataciones. La mayoría de estos trabajadores son mujeres que participan en campañas agrícolas en provincias como Huelva o Almería.

El Ministerio también puso en valor el programa Wafira II, una iniciativa impulsada conjuntamente por España, Francia y Marruecos con financiación de la Unión Europea. Su objetivo es acompañar a 3.000 trabajadores marroquíes durante todo el proceso migratorio, desde la preparación del viaje hasta su regreso al país de origen, facilitando posteriormente su reincorporación al mercado laboral o el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

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En el marco de este programa ya se han entregado los diplomas a las primeras 225 trabajadoras que han completado la formación prevista. Según el Gobierno, esta iniciativa busca que la experiencia laboral adquirida en España tenga continuidad una vez regresen a Marruecos.

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