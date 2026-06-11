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ECONOMÍA

Confirmado: la Seguridad Social ya está enviando cartas a personas jubiladas revelando la subida de su pensión

La entidad ha empezado a notificar a pensionistas, pero cuidado con los fraudes

Carta de la Seguridad Social

Carta de la Seguridad Social

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Hace meses se confirmó el hecho de que las pensiones subirían a lo largo de este 2026 y parece que la Seguridad Social ya está enviando cartas a todos esos pensionistas que se verán beneficiados por esta medida.

No obstante y con el objetivo de evitar posibles fraudes, el Gobierno ha revelado todos los datos identificativos que se incluirán en el envío para que la persona pueda distinguir la carta oficial de otras de carácter engañoso.

Lo primero en lo que habría que fijarse es en que estas cartas oficiales de la Seguridad Social están firmadas por Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero no es lo único.

Otro detalle a tener en cuenta es que en la carta queda reflejado cuánto subirá exactamente el importe de la pensión de cada persona jubilada desde este mismo año 2026, mostrando un matiz importante.

Este último incremento se mostrará en relación a lo que la persona percibió hasta el año 2025, justo antes de la subida de las pensiones. Algo que se hace como acto de transparencia por parte de la Seguridad Social.

Y es que hay que recordar que estas cartas se enviarán a todos y cada uno de los pensionistas de España, lo que se traduce en alrededor de 9,4 millones de personas alrededor de todo el país.

Algo que supondrá buenas noticias para muchos usuarios, dado que la subida hace que la pensión media quede alrededor de los 1.552€ al mes, lo que supone un incremento de unos 50 euros cada mes.

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Esto supone un aumento del 2,7% con respecto a cómo estaban las pensiones durante el año anterior, algo que es de celebrar por todos los pensionistas cuyo pago mensual se vea beneficiado por esta medida.

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