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Confirmado por la Seguridad Social: cotizar 15 años no garantiza cobrar una pensión contributiva de jubilación

No solo importa el tiempo cotizado: existen condiciones adicionales que pueden dejarte sin pensión contributiva

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento de Extranjería para poner en marcha una regularización extraordinaria de, al menos, medio millón de migrantes que ya viven en España, basada en la ILP Regularización Ya y avalada por el Consejo de Estado en su informe. 14 ABRIL 2026 Matias Chiofalo / Europa Press 14/04/2026. Elma Saiz;Matias Chiofalo;

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento de Extranjería para poner en marcha una regularización extraordinaria de, al menos, medio millón de migrantes que ya viven en España, basada en la ILP Regularización Ya y avalada por el Consejo de Estado en su informe. 14 ABRIL 2026 Matias Chiofalo / Europa Press 14/04/2026. Elma Saiz;Matias Chiofalo; / Matias Chiofalo / Europa Press

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

La pensión contributiva de jubilación no se activa solo por cumplir cierta edad. Ni siquiera haber trabajado durante años garantiza el acceso. Desde la Seguridad Social insisten en que, más allá de la edad legal, hay una condición fundamental que suele pasar desapercibida y que puede marcar la diferencia a la hora de cobrarla.

Aunque los cambios introducidos en 2013 fueron elevando poco a poco la edad de jubilación, se mantuvo intacto un punto clave: el tiempo mínimo que hay que haber cotizado para poder acceder a una pensión. Además, este requisito no se queda ahí, ya que también exige cumplir una condición concreta vinculada a los últimos años de vida laboral.

La Seguridad Social lo confirma

En 2026, la edad de jubilación en España sigue dependiendo de los años cotizados. Quienes no alcancen los 38 años y tres meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse. En cambio, aquellos que superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años cobrando el 100% de la base reguladora.

Aunque mucha atención, ya que ahora alcanzar esa edad no te garantiza por sí mismo la prestación. El sistema exige cumplir también con el periodo mínimo de cotización. Para cobrar una pensión contributiva en España hay un requisito que no cambia con los años: haber cotizado un mínimo de 15 años a lo largo de la vida laboral.

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Pareja navegando en la Seguridad Social / IA

Es la base que se exige desde hace tiempo, pese a las distintas reformas del sistema. Este requisito, conocido como "carencia específica", deja fuera a trabajadores que, pese a tener largos historiales laborales, llevan años sin cotizar. Es una situación habitual en personas que abandonaron el mercado laboral antes de la edad ordinaria y no reanudaron su actividad.

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