SEGURIDAD SOCIAL
Confirmado por la Seguridad Social: así se puede cobrar el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital a la vez
Si los ingresos no superan la renta garantizada del hogar y se avisa al SEPE antes de empezar a cobrar las dos prestaciones, la Seguridad Social puede aceptarlo.
La Seguridad Social ha confirmado que se puede cobrar el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital simultáneamente, pero sólo bajo dos condiciones muy importantes. Para que esto sea posible, los ingresos totales de la persona no pueden superar la renta garantizada del hogar que establece el IMV. Además, es obligatorio avisar al SEPE antes de empezar a cobrar las dos prestaciones a la vez.
El subsidio y el Ingreso Mínimo Vital
El subsidio para mayores de 52 años es una prestación de la Seguridad Social que se concede a personas que han alcanzado esa edad y que no tienen derecho a la jubilación ordinaria. Esta ayuda está pensada para quienes han perdido su empleo y no pueden acceder a la jubilación porque no han cotizado el tiempo suficiente.
El subsidio tiene una cuantía que se calcula según los años cotizados y puede llegar hasta el 80% del salario mínimo interprofesional. El Ingreso Mínimo Vital, por otra parte, es una ayuda del Estado para personas y hogares que están en situación de vulnerabilidad económica.
Esta prestación se concede cuando los ingresos del hogar no alcanzan la renta garantizada que establece el Gobierno. El IMV se calcula según el número de personas que viven en el hogar y puede llegar hasta 600 euros mensuales para una persona sola.
Cuándo se pueden cobrar a la vez
Para cobrar ambas prestaciones simultáneamente, hay que cumplir dos condiciones fundamentales. Primero, los ingresos totales de la persona no pueden superar la renta garantizada del hogar que establece el IMV. Esto significa que si el subsidio para mayores de 52 años ya supera la renta garantizada, no se puede cobrar el IMV.
Segundo, es obligatorio avisar al SEPE antes de empezar a cobrar las dos prestaciones. Si no se avisa antes de empezar a cobrar el IMV mientras se recibe el subsidio para mayores de 52 años, se puede perder el derecho a una de las dos ayudas.
El SEPE puede considerar que no se ha cumplido con la obligación de informar y puede suspender el subsidio. Además, se puede exigir la devolución de lo cobrado indebidamente. Por eso es fundamental avisar antes de empezar a cobrar las dos prestaciones.
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