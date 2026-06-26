SEGURIDAD SOCIAL
Confirmado por la Seguridad Social: cómo cobrar la prórroga de la pensión de orfandad después de los 60 años
Una prestación para los beneficiarios que tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez
La pensión de orfandad es una prestación económica destinada a las personas que quedaron huérfanas. Esta ayuda tiene como objetivo solventar las pérdidas económicas después del fallecimiento de los progenitores.
Actualmente, la Seguridad Social ha comunicado una modificación en la normativa. Con esta medida, las personas mayores de 60 años podrán recibir una prórroga de la pensión de orfandad siempre que cumplan con los requisitos.
De esta forma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea una pensión sin límite de tiempo para los beneficiarios que tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Según el organismo, esta condición se debe haber producido antes de los 21 años del solicitante, mientras recibía la pensión de orfandad. En este contexto, la prestación económica no tiene un plazo límite mientras cumpla con los criterios.
Por lo tanto, debe producirse una confirmación de la incapacidad en el periodo mencionado a través de informes médicos oficiales y la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La cuantía de la prestación económica se calcula a través de la base reguladora del progenitor fallecido. No obstante, el importe puede variar según el número de beneficiarios y las condiciones de orfandad simple y orfandad absoluta.
Por otra parte, los huérfanos de padre y madre pueden solicitar un aumento del total de la pensión de orfandad. Es importante consultar los cambios y la vigencia de los límites estipulados en la página oficial de la Seguridad Social.
Asimismo, la persona causante debe haber cotizado un mínimo de 500 días en los últimos cinco años. Finalmente, si el fallecimiento del causante fue causado por accidente laboral o enfermedad profesional, no exige cotización.
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