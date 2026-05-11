Confirmado por la Seguridad Social: no basta con cotizar 15 años para acceder a tu jubilación

La jubilación contributiva en España no depende únicamente de haber acumulado 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral como creen muchas de las personas que la solicitan anualmente. La Seguridad Social ha recordado que existe un requisito adicional que muchos desconocen y que puede impedir el acceso a la pensión incluso tras décadas trabajando.

En estos momentos, la edad ordinaria de jubilación en 2026 está fijada en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Aquellos que superen ese periodo pueden jubilarse a los 65 años sin penalizaciones.

Sin embargo, alcanzar la edad legal y haber cotizado durante 15 años no garantiza automáticamente el derecho a cobrar una pensión contributiva.

En este aspecto, la legislación española establece también la denominada 'carencia específica', una condición imprescindible para acceder a la jubilación y que olvidamos rápidamente.

¿Qué es la 'carencia específica' y cómo afecta al acceso a la jubilación?

Esta norma obliga a que, de los 15 años mínimos cotizados, al menos dos estén comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación. Es decir, una persona que haya dejado de trabajar muchos años antes de cumplir la edad legal puede quedarse sin pensión contribituva aunque acumule suficientes años cotizados.

Una pareja de jubilados / Sport.es

La Seguridad Social insiste en que este requisito sigue plenamente vigente y no fue modificado durante la reforma de pensiones aprobada en 2013. Se trata de una condición que afecta especialmente a trabajadores con largos periodos de inactividad laboral o que abandonaron el mercado laboral antes de tiempo, como sucede con mayores de 55 años que se quedan en paro.

Además, los expertos recuerdan que los periodos sin cotización también repercuten directamente en la cuantía final de la pensión.

En el caso de los autónomos, la situación es todavía más delicada, ya que los meses sin actividad suelen computar con base cero. Por ello, muchos especialistas recomiendan revisar periódicamente la vida laboral y comprobar con antelación si se cumplen todos los requisitos exigidos para acceder a la jubilación contributiva.