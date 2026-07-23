Confirmado por la Seguridad Social: cómo los autónomos pueden sumar hasta 6 años de cotización antes de jubilarse

La carrera de cotización puede marcar una enorme diferencia cuando llega el momento de solicitar la jubilación. Para muchos trabajadores autónomos, alcanzar el número de años exigido por la Seguridad Social supone acceder a una pensión contributiva, jubilarse a la edad ordinaria u optar a determinadas modalidades de jubilación anticipada.

Lo que muchos no saben es que todavía existen mecanismos legales para incrementar ese tiempo cotizado. En algunos casos, es posible añadir hasta 6 años al historial laboral gracias a dos procedimientos que siguen vigentes y que la Seguridad Social mantiene abiertos para todos aquellos que cumplen los requisitos.

Dos vías para aumentar los años cotizados antes de jubilarse

La principal opción es recuperar antiguos periodos de prácticas formativas que en su momento no generaron cotización. Un procedimiento que permite incorporar hasta 1.825 días, es decir, cinco años completos, siempre que las prácticas se hagan dentro de los supuestos previstos por la normativa.

Pueden acogerse, entre otros, quienes hicieron prácticas universitarias, de Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, así como determinados programas de investigación.

Se trata de una medida muy interesante para muchos autónomos que comenzaron trabajando como becarios antes de iniciar su actividad por cuenta propia.

Alumnas de FP en el centro integrado Canastell de San Vicente. Estudiantes de FP de la provincia de Alicante, de prácticas en una cocina / Sport.es

A esta posibilidad se suma otra menos conocida: computar hasta un año correspondiente al antiguo servicio militar obligatoria o a la prestación social sustitutoria. En este caso, ese periodo únicamente sirve para acreditar el tiempo mínimo exigido en algunas modalidades de jubilación anticipada, aunque no incrementa directamente la cuantía de la pensión.

¿Qué trámites hay que hacer para beneficiarte?

Si quieres recuperar las antiguas prácticas, los interesados deben solicitar la suscripción de un convenio especial a través de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Una vez revisada la documentación, la Administración calculará el importe que debe abonar el solicitante para incorporar esos periodos a su vida laboral.

El coste depende del momento en el que se realizaron las prácticas, aunque la normativa modificó recientemente el sistema de cálculo para abaratar considerablemente el procedimiento. Además, el pago puede realizarse de una sola vez o fraccionarse hasta en 84 mensualidades.

En el caso del servicio militar, el primer paso es solicitar al Ministerio de Defensa el certificado que acredita el tiempo prestado. Un documento que después se presentará a la Seguridad Social cuando haya que solicitar la jubilación.

Aquellos autónomos que quieran recuperar los años correspondientes a antiguas prácticas podrán presentar la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2028, un plazo que todavía ofrece margen para revisar la vida laboral y comprobar si es posible sumar años de cotización de cara a la futura pensión.