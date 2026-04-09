Confirmado: si retrasas este trámite del pasaporte podrías tener problemas para salir o entrar en España

España ha reforzado las recomendaciones sobre la renovación del pasaporte, un documento esencial para viajar al extranjero. Las autoridades han comenzado a advertir de posibles problemas si no se gestiona el trámite dentro de los plazos establecidos.

El Ministerio del Interior permite iniciar la renovación cuando el pasaporte entra en sus últimos 12 meses de vigencia. Se trata de una medida que busca evitar colapsos y facilitar la gestión de citas.

No respetar este margen puede generar inconvenientes importantes. Entre ellos, mayores tiempos de espera o dificultades para conseguir una cita en momentos de alta demanda.

Además, viajar con el pasaporte caducado o a punto de caducar puede impedir el acceso a otros países. La mayoría de destinos internacionales exigen que el documento tenga una validez mínima antes de permitir la entrada.

Ahora bien, el proceso de renovación debe realizarse de forma presencial. Se lleva a cabo en dependencias de la Policía Nacional o en consulados españoles en el extranjero, siempre con cita previa.

Un pasaporte español. / Shutterstock

Para completar el trámite, es necesario presentar el DNI en vigor, una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. También es imprescindible acudir personalmente a la cita asignada.

La planificación, clave a la hora de renovar el pasaporte

Las autoridades insisten en que planificar con antelación es clave. La alta demanda, especialmente en periodos vacacionales, puede retrasar la obtención del documento. Y esto se puede traducir en un viaje cancelado a última hora por no tener el pasaporte en vigencia.

De esta forma, mantener el pasaporte actualizado no solo evita problemas administrativos, sino que garantiza la movilidad internacional. Anticiparse al trámite puede marcar la diferencia entre viajar con normalidad o enfrentarse a imprevistos