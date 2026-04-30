Confirmado: esta práctica con tu mascota ya es ilegal en España y puede costarte muy caro

Puede que lo hayas hecho alguna vez: atar a tu perro en la puerta de un supermercado mientras entras un momento a comprar. Es un gesto rápido, aparentemente inofensivo y bastante común. Pero desde hace un tiempo, esto ya no está permitido en España.

La Ley 7/2023 de Bienestar Animal lo deja claro: no se puede dejar a las mascotas atadas en espacios públicos sin supervisión. Es decir, si no estás presente, aunque sea unos minutos, estarías incumpliendo la normativa. Ni entrar al supermercado ni saludar a un conocido en la otra punta del parque.

El objetivo no es complicar la vida a los dueños, sino proteger a los animales. Un perro solo en la calle puede asustarse, sufrir estrés, ser robado o provocar una situación inesperada. Por eso, la ley exige que siempre haya una persona responsable vigilándolo.

Lo llamativo es que muchas personas todavía no lo saben. Es una práctica tan habitual que cuesta pensar que ahora pueda acarrear sanciones. Pero así es. Y las multas no son precisamente bajas.

Un perro atado a un banco en A Florida, ayer, sin su responsable. / MARTA G. BREA

Dependiendo del caso, las sanciones pueden ir desde los 500 euros en las infracciones más leves hasta cifras mucho más elevadas. En situaciones graves o reincidentes, pueden alcanzar los 50.000 euros, e incluso llegar a los 200.000 euros en los casos más extremos.

Esta normativa forma parte de un cambio más amplio en la forma de entender la tenencia de mascotas en España. Ya no se trata solo de tener un animal, sino de asumir una responsabilidad constante sobre su bienestar.

Así que, la próxima vez que salgas con tu perro, conviene tenerlo en cuenta. Ese gesto de 'solo un momento' ya no está permitido. Y evitarlo no solo te puede ahorrar una multa, sino también proteger a tu mascota. Porque lo más importante de todo esto no es el dinero, es la salud del animal que te acompaña todos los días de tu vida.