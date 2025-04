Confirmado: las nuevas ayudas del SEPE de hasta 3.000 euros si no tienes derecho al paro

Imagina que te has quedado en desempleo, pero has trabajado menos de un año y no tienes derecho a la prestación contributiva por desempleo. Esta prestación es aquella que se otorga a aquellos que han trabajado durante al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.

En estas situaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene que estar preparado para dar respuesta a las necesidades económicas de los ciudadanos, al mismo tiempo que invita a estar en búsqueda activa de empleo. ¿Cómo lo consigue?

Estableciendo el subsidio de cotizaciones insuficientes, una ayuda destinada a todas aquellas personas desempleadas que están en situación legal de desempleo, sin haber alcanzado los 360 días de cotización, pero cotizando al menos 90 días. Si no se ha cotizado esta cifra, tampoco se tiene derecho a este subsidio.

La novedad es poder cobrar el subsidio aunque se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial, siempre que todos los contratos sumen menos que una jornada completa.

Proceso para solicitar el subsidio de cotizaciones insuficientes

Somos conscientes de lo difícil que es lidiar a veces con la administración. En este caso, la solicitud del subsidio de cotizaciones insuficientes se puede presentar a través de 4 vías diferentes:

Sede electrónica del SEPE.

Oficina de prestaciones o de empleo de cada comunidad autónoma o ciudad autónoma.

Oficina de registro público.

Por correo administrativo.

Antes, eso sí, comprueba los requisitos que debes cumplir: desempleo total o parcial, haber cotizado al menos 90 días, haber cesado de forma involuntaria y estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024.

Además, no puedes tener derecho a la prestación contributiva por desempleo (paro) y tienes que suscribir el acuerdo de actividad. Otros condicionantes son carecer de rentas propias y presentar la solicitud dentro de los 6 meses a la fecha del hecho causante (estar en paro).