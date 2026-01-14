Confirmado: esta es la nueva edad de jubilación en España desde 2026

Desde el pasado 1 de enero de 2026, ha entrado en vigor una nueva modificación en la edad de jubilación en España que forma parte del calendario progresivo establecido en la reforma de las pensiones aprobada en 2013.

Un plan, que como muchos ya recordaréis, fijó un aumento gradual tanto de la edad legal de jubilación como de los años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión. ¿El objetivo? Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de cara al futuro.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación de sitúa en 66 años y 10 meses para todos aquellos que no alcancen el mínimo de cotización exigido. Un incremento de dos meses respecto a 2025.

No obstante, la jubilación a los 65 años sigue siendo posible sin penalización para aquellas personas que acrditen al menos 38 años y tres meses cotizados a la Seguridad Social.

Este ajuste forma parte de la transición que culminará, al menos por ahora, en 2027, cuando la edad legal de jubilación alcance de forma definitiva los 67 años para quienes no cumplan con el periodo mínimo de cotización.

El régimen dual en 2026: imprescindible para calcular la pensión

Además, 2026 marca el inicio del llamado régimen dual para el cálculo de la pensión, introducido en la última reforma impulsada por el entonces ministro José Luis Escrivá. A partir de este año y de forma progresiva hasta 2037, los trabajadores podrán elegir entre dos fórmulas: calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados o con los últimos 29 años, descartando los dos peores.

A estos cambios se suma una nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasa del 0,8% al 0,9%, reforzando así el fondo destinado a afrontar la jubilación de la generación del 'baby boom'.